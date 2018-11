Boca-Kapitän Pérez vor Superclasico: „Ich spiele nicht, wo ich sterben kann“

Anzeige

Der südamerikanische Fußball-Dachverband CONMEBOL hat ein Disziplinarverfahren gegen River Plate aus Buenos Aires eingeleitet. Der argentinische Fußballverein habe 24 Stunden Zeit, zu beweisen, dass er nicht an der Fan-Krawallen am Wochenende beteiligt war, teilte der Verband in einer kurzen Mitteilung mit. Wegen der Folgen der Attacke auf den Teambus der Boca Juniors in Buenos Aires war das Rückspiel der Copa Libertadores gegen die Stadtrivalen River Plate am Sonntag auf einen noch unbestimmten Termin verschoben worden. Einer will dann nicht antreten: Pablo Pérez, Kapitän von Boca Juniors.

Der südamerikanische Fußball-Verband will einen neuen Spieltermin festlegen. Der werde aber sicherlich nach dem G20-Gipfel liegen, der am 30. November und 1. Dezember in der argentinischen Hauptstadt stattfindet. Das Hinspiel im Boca-Stadion endete 2:2 (2:1).

Boca-Kapitän Pérez stellte einen Nachholtermin infrage. „Es ist eine Schande, was passiert ist. Ich habe eine Frau und drei Töchter. Die Älteste hat mich umarmt, als ich nach Hause kam und weinte. Man kann nicht einfach so spielen, das darf nicht wieder passieren. Ich kann nicht in ein Stadion gehen, wo sie mir keine Sicherheit geben“, sagte Pérez, der sich wegen einer Augenverletzung im Krankenhaus behandeln lassen musste.

Pérez erklärte: „Was wäre, wenn wir spielen und gewinnen würden, wer bringt mich da raus? Stellen Sie sich vor, wir hätten sie in ihrem Stadion geschlagen, sie hätten mich umgebracht. Ich werde nicht in einem Stadion spielen, in dem ich sterben kann.“

Die Pressestimmen zum Chaos beim Finale der Copa Libertadores Die Pressestimmen zum Chaos beim Finale der Copa Libertadores. © Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Die Marca (Spanien) titelt: "Ein Superfinale der Schande" Die Kronen Zeitung (Österreich) berichtet über die Bus-Randale und die verletzten Spieler um Boca-Star Tevez. Die Zeitung Blick (Schweiz) bringt es auf den Punkt: Das Spiel versinkt im Chaos. Der Telegraph (England) titelt: "Das Rückspiel River Plate gegen Boca Juniors nach Attacke auf Boca-Bus verschoben" Auch Sport1 spricht von Chaos und verletzten Boca-Spielern. Die spanische Mundo Deportivo titelt: "Das Finale der Copa Libertadores wird auf diesen Sonntag verschoben" Der englische Guardian titelt: "River-Fans attackieren Boca-Bus und verursachen eine Verschiebung des Finals der Copa Libertadores für 24 Stunden." Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert einen Spieler der Boca Juniors, der im Bus sitzend von den Fans attackiert wurde. Der englische Independent: "Tränengas und Anspannung: Die beschämende Iniside-Story über das Finale der Copa Libertadores, das es nicht gab." Die Gazzetta dello Sport (Italien) titelt: "Superclasico River gegen Boca nach Ausschreitungen abgesagt. Es wird heute um 21 Uhr gespielt." LÉquipe (Frankreich) titelt: "Nach einem Busangriff und stundenlangem Chaos wurde das Final-Rückspiel der Copa Libertadores auf Sonntag verschoben." Die englische Dailey Mail gewohnt martialisch: "Chaos bei der Copa Libertadores: Das Finale wird verschoben, zwei Stunden nachdem River Plate-Fans den Bus des Rivalen Boca Juniors angegriffen hatten und zerstörter Fenster und verletzte Spieler hinterließen." Die spanische Zeitung AS: "Die Libertadores am Boden: Chaos, Gewalt und Absage" De Telegraaf (Niederlande) titelt nüchtern: "Boca Juniors gegen River Plate auf Sonntag verschobeen" Die SportBild zeigt Soldaten, die bei den Ausschreitungen zum Einsatz kamen. Die renommierte Süddeutsche Zeitung berichtet über den Einsatz von Tränengas im Mannschaftsbus der Boca-Juniors.