Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum, Union Berlin und Duisburg

Trainer Stefan Leitl will mit seinem Debüt bei der SpVgg Greuther Fürth die Wende für den fränkischen Zweitligisten einleiten. Vor dem Duell am Samstag (13 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten MSV Duisburg sagte der 41-Jährige: "Für uns ist es ein wichtiges Spiel, um in eine neue Richtung zu kommen."