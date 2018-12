VfL Bochum gegen FC St. Pauli live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Verfolgerduell in Bochum! Die Partie VfL Bochum gegen FC St. Pauli am Montag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker), lässt beiden Teams die Chance, weiter im Kreis der Aufstiegskandidaten zu bleiben. Bochum kann mit einem Sieg auf Rang vier vorstoßen und Holstein Kiel verdrängen. Für St. Pauli ist dank der schlechten Tordifferenz ebenfalls nur der vierte Platz drin, allerdings können die Kiez-Kicker nach Punkten mit dem 1. FC Union Berlin gleichziehen. Die „Eisernen“ patzten am Sonntag im Ost-Derby beim 1. FC Magdeburg (1:1).