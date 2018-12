Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum, St. Pauli und Paderborn

Der FC St. Pauli will mit einem Heimsieg gegen Greuther Fürth an den Spitzenplätzen dranbleiben. Union Berlin muss gegen den VfL Bochum Platz drei verteidigen, der SC Paderborn und Dynamo Dresden liefern sich ein Verfolgerduell. Verfolgt die Zweitliga-Spiele am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.