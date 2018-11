Böhm überrascht, Häfner überragt: Recken siegen locker gegen Lemgo

Der Fan des TBV Lemgo hatte schon nach sieben Minuten so eine Ahnung. „Das wird böse enden“, raunte er nach dem 2:6 für die Recken durch Timo Kastening und rollte mit den Augen. Er sollte recht behalten. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann am Sonntagnachmittag bei den Lipperländern leicht und locker mit 31:26. Ein ganz wichtiger Erfolg für nach zwei bitteren Pleiten in Folge.

Die Basis legte das Team von Trainer Carlos Ortega schon in den Anfangsminuten. Als Kreis-Kante Ilija Brozovic in der elften Minute zum 8:3 traf, musste Lemgos Trainer Florian Kehrmann schon die erste Auszeit nehmen.