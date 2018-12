Böhm verletzt sich auf DHB-Lehrgang - Recken angefressen: "Das ist fatal"

Fabian Böhm hat sich bei der Nationalmannschaft eine Blessur an der Wade zugezogen. Der Führungsspieler der TSV Hannover-Burgdorf ergänzt damit das Recken-Lazerett und fehlt Trainer Carlos Ortega im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Die Umstände der Verletzung führten im Verein zu Unmut.

Anzeige

Carlos Ortega rang um Fassung. „Das habe ich in meiner Trainerlaufbahn noch nicht erlebt“, sagte der spanische Chefcoach der TSV Hannover-Burgdorf gestern. Die Recken müssen im Handball-Bundesligaspiel am Samstag bei den Rhein-Neckar Löwen (Beginn um 20.30 Uhr) nahezu ohne Rückraum antreten: Nach den schon länger verletzten Mait Patrail (Kreuzbandriss) und Pavel Atman (Muskelbündelriss in der Wade) fallen in Mannheim wahrscheinlich auch Fabian Böhm (Wadenverletzung), Morten Olsen (Bronchitis) und Nachwuchsmann Hannes Feise (Hexenschuss) aus. „Es gibt ja keine Alternativen“ Einsatzfähig für den hinteren Bereich sind nur die beiden Linkshänder Kai Häfner und Nejc Cehte sowie der 18 Jahre alte Veit Mävers. „Unsere Leistungsträger werden noch weniger Pausen haben“, sagte Ortega. „Es gibt ja keine Alternativen.“

Das sind die nächsten Partien der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL bis zur Handball-WM 2019 Samstag, 15. Dezember 2018, 20.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf ©

Anzeige

Böhm zieht sich Blessur an der Wade zu Besonders trifft die Recken die Verletzung von Böhm, der bisher eine starke Saison spielte und das WM-Ticket nahezu sicher hat. Der 29-Jährige holte sich die Blessur ausgerechnet bei einem Nationalmannschafts-Lehrgang in Rostock ab. „Der Wadenmuskel hat im Testspiel gegen Polen am Mittwoch zugemacht“, sagte Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der TSV. „Fabian ist dann nach zehn Minuten aus dem Spiel gegangen.“ Die Verletzung hinderte ihn an weiterer Einsatzzeit auf dem Parkett. Die Umstände der Böhm-Blessur haben zu Unmut in Recken-Kreisen geführt. Es stelle sich die Frage, ob eine solche Maßnahme in einer Saisonphase stattfinden müsse, in der die Nationalspieler ohnehin durch englischen Wochen mit Liga, Pokal und die europäischen Wettbewerbe beansprucht seien, hieß es.

Christophersen: "In unserer Situation ist das fatal" Christophersen sagte: „Das Problem ist offensichtlich. Der Ligaverband hat aber dem außerplanmäßigen Nationalmannschaft-Lehrgang zugestimmt, um eine erfolgreiche Heim-WM zu ermöglichen. Dennoch ist es gerade in unserer sportlichen Situation fatal, dass ein so wichtiger Spieler nicht einsatzfähig von der Nationalmannschaft zurückkehrt.“ Die Recken sind mit 12:20 Punkten in die untere Tabellenhälfte abgestürzt und verloren ihre letzten vier Bundesliga-Partien. Böhm war in Rostock zudem einer stärkeren Belastung während des Lehrgangs ausgesetzt. Der Recken-Profi hatte am Sonntagnachmittag noch gespielt, während andere Kollegen frei hatten. Die fehlende Erholung könnte die Muskelprobleme begünstigt haben. Christophersen sagte zu diesem Thema: „Im Verein kann die Belastung der Spieler besser gesteuert werden als in Auswahlmannschaften, die nur ein paar Mal im Jahr zusammenkommen.“ Semper statt Häfner Direkte Kritik an Bundestrainer Christian Prokop vermied die sportliche Führung der Recken. Prokop hatte sich allerdings in Hannover keine Freunde gemacht, als er TSV-Kapitän Kai Häfner nicht zum Lehrgang nach Rostock eingeladen hatte, sondern Franz Semper, und in diesem Kontext von einem „Fingerzeig für die WM“ sprach. Semper spielt beim SC DHfK Leipzig, jenem Verein, den Prokop von 2013 bis 2017 trainierte.