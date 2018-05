Bonus: Das kassiert Hannover 96 für die WM-Teilnahme von Salif Sané 

Fast eine Viertel Millionen US Dollar bekommt Hannover 96 für WM-Fahrer Salif Sané. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Dabei profitiert 96 von der sogenannten Abstellgebühr der FIFA. Laut Informationen der Zeitung zahle der Verband für jeden Spieler, der mit bei der Weltmeisterschaft in Russland von der Partie ist, 8400 Dollar pro Tag an den Verein.

206.000 Euro für 96

Sané, der 96 in Richtung Schalke verlässt, wurde am Donnerstag offiziell für den Kader von Senegal nominiert. Nationaltrainer Aliou Cisse gab bereits den endgültigen Kader des afrikanischen Landes, das zum zweiten Mal bei einer WM dabei ist, bekannt. In der Gruppenphase trifft Senegal auf Polen, Japan und Kolumbien.

Die letzte Partie in der Vorrunde absolvieren Sané und Co am 28. Juni gegen die Kolumbianer. Da der Zeitraum 14 Tage vor WM-Start beginnt, kassiert Hannover 96, selbst bei einem Ausscheiden in der Gruppenphase Senegals, mindestens 243.600 US Dollar von der FIFA - umgerechnet 206.000 Euro.