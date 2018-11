Instagram-Videos aufgetaucht: Tennis-Legende Boris Becker als Hip-Hop-Star?

Videos von Boris Becker sind wahrlich keine Seltenheit. Die deutsche Tennis-Legende nimmt seine Follower dort mit zu allen möglichen Orten. Becker bei den ATP Finals im Londoner "The O2", Becker in Wimbledon, Becker privat am Tag nach Halloween. So weit, so unspektakulär - einer von vielen Sport-Stars, die sich in den sozialen Netzwerken präsentieren.