Bericht: Boris Becker wird offenbar Berater von Tennis-Star Simona Halep

Boris Becker: Seine Karriere in Bildern

Boris Becker, geboren am 22. November 1967 in Leimen, feierte in seiner sensationellen Karriere 49 Titel im Einzel und 15 Titel im Doppel. Er führte insgesamt zwölf Wochen die Einzel-Weltrangliste der Herren an und wurde der jüngste Wimbledonsieger aller Zeiten. Ein Blick auf seine Karriere: ©