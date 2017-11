Boris Becker wird 50: "Ich bin erwachsen geworden" - Das Leben eines Giganten

Anzeige

Es ist der 7. Juli 1985, an dem der blutjunge Tennisspieler Boris Becker zum zweiten Mal geboren wird – auf dem Centre-Court von Wimbledon rückt er in das helle und grelle Rampenlicht der Sportwelt: ein krachend dynamischer Aufschlag, ein euphorischer Jubel und Becker ist Wimbledonsieger. Der erste Deutsche überhaupt, der erste Ungesetzte überhaupt und mit 17 Jahren der Jüngste überhaupt.

Die Einlage, die ihn berühmt machte: Der legendäre Beckerhecht. © imago

Es ist der Startschuss für eine Weltstarkarriere und ein Leben mit vielen Höhen und einigen Tiefen. Heute wird „der 17-jährigste Leimener aller Zeiten“ (Becker über Becker) 50 Jahre alt.

Becker war mehr als ein gigantischer Tennisspieler, der sechs Grand-Slam-Turniere gewann und die Weltrangliste anführte. Er war ein Sportgigant, ein von maßlosem Ehrgeiz getriebener Spieler, der so ziemlich niemanden kalt ließ.

Boris Becker: Seine Karriere in Bildern Boris Becker, geboren am 22. November 1967 in Leimen, feierte in seiner sensationellen Karriere 49 Titel im Einzel und 15 Titel im Doppel. Er führte insgesamt zwölf Wochen die Einzel-Weltrangliste der Herren an und wurde der jüngste Wimbledonsieger aller Zeiten. Ein Blick auf seine Karriere: © dpa Der Durchbruch in seiner Karriere gelang ihm bereits sehr früh: 1985 gewann er zunächst seinen ersten Grand-Prix-Titel im Queens Club in London und drei Wochen später sensationell als jüngster Spieler der Geschichte – mit nur 17 Jahren und 227 Tagen – Wimbledon. Im Finale schlug er den Südafrikaner Kevin Curren mit 6:3, 6:7, 7:6 und 6:4. © imago Er war außerdem der erste deutsche Wimbledonsieger und ist noch immer der zweitjüngste Grand-Slam-Sieger nach Michael Chang bei den French Open 1989. Sein Triumph löste in Deutschland einen „Tennis-Boom“ aus, der die folgenden Jahre auch dank Steffi Graf und Michael Stich anhielt. Hier ist er bei seinem Empfang in Leimen nach seinem Titelgewinn zu sehen. © imago 1986 konnte Becker seinen Wimbledontitel gegen den damaligen Weltranglistenersten Ivan Lendl verteidigen. Im Finale schlug er den Tschechen und späteren US-Amerikaner glatt in drei Sätzen mit 6:4, 6:3 und 7:5. © imago Ende des Jahres 1986 wurde er gemeinsam mit Steffi Graf bereits zum zweiten Mal, genau wie im Vorjahr, zum deutschen Sportler des Jahres gekürt. © dpa In den Jahren 1988 und 1989 gewann er mit der deutschen Davis-Cup-Mannschaft zweimal in Folge den bedeutendsten Mannschaftstitel im Tennissport. Hier das Siegerteam aus dem Finale ’89 gegen Schweden: Patrick Kühnen (v. l.), Boris Becker, Eric Jelen, Carl-Uwe Steeb und Teamchef Niki Pilic. © imago Im selben Jahr gewann Becker seinen dritten Wimbledontitel mit einem 6:0, 7:6, 6:4-Erfolg über seinen Dauerrivalen Stefan Edberg. Nur etwa zwei Monate später konnte er außerdem seinen ersten US-Open-Titel feiern und damit zum ersten und einzigen Mal zwei Grand Slams in einem Jahr für sich verbuchen. Häufig ballte er nach wichtigen Punktgewinnen die hier zu sehende „Becker-Faust“ – eines seiner berühmtesten Markenzeichen. © imago Im darauffolgenden Jahr wurde er nach 1985, 1986 und 1989 zum vierten Mal als Deutschlands Sportler des Jahres ausgezeichnet. © getty Durch seinen 1:6, 6:4, 6:4, 6:4-Triumph über Ivan Lendl im Finale der Australian Open 1991 konnte sich Becker erstmals an die Spitze der Einzel-Weltrangliste setzen. Insgesamt verbrachte er im gesamten Jahr zwölf Wochen auf dem Tennisthron. © imago Im selben Jahr unterlag er Landsmann und Freund Michael Stich in einer dramatischen Partie mit 4:6, 6:7 und 4:6. Es blieb Stichs einziger Grand-Slam-Erfolg. © imago Bei den Olympischen Spielen 1992 gewann Becker an der Seite von Michael Stich im Doppel Gold für Deutschland – sein mit Abstand bedeutendster Doppel-Erfolg. Im Finale bezwangen die Deutschen das südafrikanische Doppel Wayne Ferreira/Piet Norval in vier langen Sätzen. © imago 1993 trennte sich Becker nach neun Jahren von seinem Manager Ion Tiriac. Im selben Jahr heiratete er Barbara Feltus, die Ehe hielt bis 2001. © imago Trotz seiner insgesamt 49 Turniersiege schaffte es Becker nie, einen Titel auf Sandbelag zu gewinnen. Seinem aggressiven Spiel kamen schnelle Beläge wie Rasen oder Teppich mehr entgegen als die langsame rote Asche. Hier setzt er 1995 zu seinem berühmten „Becker-Hecht“ an, einem geblockten Volley, bei dem Becker selbst quer in der Luft lag. © imago Da er über einen sehr harten und variablen Aufschlag genauso wie über ein gutes Netzspiel verfügte, war Becker einer der besten Spieler im Serve and Volley – dem Netzangriff direkt mit dem Aufschlag. 1995 bestritt er das siebte und letzte Finale auf dem Centre-Court von Wimbledon, den er gern als sein „Wohnzimmer“ bezeichnet. © imago 1995 gewann Becker zum dritten Mal nach 1988 und 1992 das Jahresendturnier der acht bestplazierten Ranglistenspieler. Trotz einer Vorrundenniederlage gegen Pete Sampras gewann Becker das Turnier durch einen 7:6, 6:0, 7:6-Finalerfolg über Michael Chang. © dpa 1996 konnte Becker seinen letzten Grand-Slam-Triumph erzielen. In vier Sätzen besiegte er im Finale der Australian Open Michael Chang mit 6:2, 6:4, 2:6, 6:2. © dpa In der Zeit von 1997 bis 1999 war Becker Teamchef der deutschen Davis-Cup-Mannschaft (links Marc-Kevin Goellner). In diesen Jahren erreichte das Team allerdings nur einmal das Viertelfinale. 1997 und 1999 musste sogar die Relegation gewonnen werden, um den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern. © dpa Ebenfalls 1999 beendete Boris Becker seine triumphale und von großen Erfolgen geprägte Karriere. Nach seinem letzten Match in Wimbledon (3:6, 2:6, 3:6 im Achtelfinale gegen Patrick Rafter) verabschiedet er sich hier vom Publikum und gibt seinen Rücktritt bekannt. © dpa Seit 2009 ist Lilly Becker die Ehefrau an seiner Seite. Ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Amadeus, wurde im Februar 2010 geboren. Außer ihm hat Becker noch drei weitere, ältere Kinder aus früheren Beziehungen. © imago Von Dezember 2013 bis Dezember 2016 trainierte er Weltstar Novak Djokovic. Er führte den Serben, der bereits 223 Wochen die Weltrangliste anführte, in dieser Zeit zu sechs Grand-Slam-Siegen. © imago Heute ist Boris Becker TV-Experte und Kommentator für den englischen Fernsehsender BBC und seit Anfang dieses Jahres fungiert er ebenfalls als Experte und Co-Kommentator für Eurosport. © dpa

Die Erfolgsgeschichte des Sportlers Becker im Steno: drei Einzeltitel in Wimbledon, 49 Turniersiege, später drei Jahre Erfolgstrainer von Novak Djokovic und neuerdings Chef der deutschen Tennisherren.

Becker und das Geld

Die Privatgeschichte Becker im Steno: zwei Ehen, eine Vielzahl von mehr oder weniger langen Liebschaften, eine uneheliche Tochter, drei eheliche Söhne, Werbestar für den Internetanbieter AOL („Äääh, bin ich schon drin?“), Mercedes, Milchschnitte, Puma, Deutsche Bank, Ellesse.

Zuletzt folgte der finanzielle Absturz bis hin zum Insolvenzverfahren, das Becker bis heute nicht wirklich wahrhaben will. Kürzlich sagte er in einem Interview: „Es ist absurd zu glauben, ich sei pleite. Ich kann nicht jedes Jahr Wimbledon gewinnen, und ich kann auch nicht jedes Jahr heiraten. Aber mein Geschäft ist meine Marke, und die brennt.“

2009 heiratete Becker das niederländische Model Lilly Kerssenberg. © imago

Aufgeben ist keine Option

Auch das ist Boris Becker: Unliebsames wird gern mal verdrängt, durch Probleme stoisch hindurchgeschaut. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Zuletzt sieht man ihn immer häufiger am Pokertisch. Es gibt Dschungelcamp- und Big-Brother-Anfragen.

In seiner Welt sieht er die schwerste Krise immer wie ein Tennismatch. Dann sagt er: „Der erste Satz ist gespielt. Nun stehen wir im zweiten. Ich habe eben ein Break gemacht und schlage nun auf.“ Aufgeben gehört nicht zu den Optionen, die Boris Becker für sich in seinem Leben sieht.

Seinem Sport treu: Boris Becker schaut sich regelmäßig Tennis-Matches an. © imago

Endlich erwachsen?

„Es war ein Leben ständig am Limit. Ein verrücktes Leben. Ich hatte mit 20 schon mehr erlebt als andere mit 100 Jahren“, sagt Becker, „ich meine, mit 50 vielleicht zum ersten Mal ein Mann geworden zu sein. Ich bin erwachsen.“ Erwachsen. Mit 50.

Der gefühlte Abstieg begann am letzten Tag seiner aktiven Karriere. Becker war noch einmal in Wimbledon angetreten, angeschlagen, mit einem dicken Sprunggelenk, nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er wollte nicht loslassen. Noch einmal im Finale stehen. Nur noch einmal dieses größte Tennisturnier der Welt gewinnen. Er scheiterte im Achtelfinale.

Legenden unter sich: Zwischen 2013 und 2016 trainierte Becker den serbischen Tennis-Star Novak Djokovic. © imago

Skandale und hohe Zahlungen

Nach diesem letzten professionellen Tennisspiel im Juli 1999 und der zufälligen Bekanntschaft mit Angela Ermakowa im Londoner Edelrestaurant Nobu zeugt er seine uneheliche Tochter Anna. Becker ist zu der Zeit mit Barbara verheiratet und in Erwartung des zweiten Kindes. Keine 16 Wochen später kommt in seinem Büro in München-Unterföhring ein Fax an, in dem die Schwangerschaft von Frau Ermakowa bekannt gegeben wird. Als Vater wird im Zuge eines Vaterschaftstests Boris Becker identifiziert.

Das Drama ist in vollem Gange. Seine Ehe geht in die Brüche, ein öffentlicher Scheidungsprozess in den USA sorgt für eine Schlagzeile nach der anderen. Am Ende muss Becker vor allem eines – zahlen, und das nicht zu wenig: die Scheidungsabfindung an Frau Barbara, den Unterhalt für seine Ex-Frau sowie die beiden Söhne Noah und Elias – und die Ermakowa-Familie muss ja auch noch finanziert werden. Dazu die vielen fehlgeschlagenen Unternehmensgründungen und waghalsigen Business-Projekte. Becker verliert den Überblick.

Falsche Berater

Auch seine Berater werden schlechter und schlechter. Da sind plötzlich nicht mehr Ion Tiriac oder Axel Meyer-Wölden, mit denen das heutige Finanzdesaster sicherlich nicht entstanden wäre. Was sagte Tiriac in der ARD-Doku zum 50. Geburtstag von Boris Becker? „Boris hätte mit dem Ende seiner aktiven Karriere von den Zinsen seiner bis dahin erzielten Einnahmen leben können – und fünf weitere Generationen auch noch.“ Es kam anders.

Um die Seinen kämpft Boris Becker wie ein Löwe. Dies wird er auch jetzt tun, um Reputation und Ruf wiederherzustellen. Wie sagte er unlängst über sein Insolvenzverfahren? „Ich muss durchhalten. Ich wäre töricht, wenn ich meine Strategie erzählen würde. Meine Chance ist es, einen Schnitt zu machen. Am 20. Juni 2018 sind wir wieder auf null. Aber das Ziel ist das Gleiche: das Spiel zu gewinnen.“

Höhen und Tiefen: Boris Becker ist in seinem Leben Positives wie Negatives widerfahren. © imago

Eine persönliche Anekdote des Autors:

Ich kenne Boris jetzt seit fast zwanzig Jahren. Die erste Begegnung werde ich nicht vergessen. Wir saßen im Fond einer schwarzen S-Klasse-Limousine auf dem Weg zur Bambi-Verleihung in Berlin und führten ein Interview über die Trennung von seiner Frau Barbara. Über Tränen, das Ende der Ehe und seiner aktiven Laufbahn, seine beruflichen Ambitionen und auch über seine Ängste und Gefühle. Ich arbeitete damals für das People-Magazin „Gala“, in dem das Interview als achtseitige Titelstory erschien. Boris war anscheinend zufrieden mit der Darstellung. Es entstand eine Art Vertrauensbasis. In den Jahren danach traf ich ihn immer wieder, interviewte ihn für „Bild“, für „Bunte“ für „Closer“. Wir kamen uns Schritt für Schritt auch menschlich näher und entschieden vor vier Jahren, gemeinsam seine Biografie zu schreiben. „Boris Becker – Das Leben ist kein Spiel“, so der Titel.

Ein großer Erfolg. Boris hatte wirklich Klartext gesprochen, kein Blatt vor den Mund genommen. Ehrlich, offensiv, geradeaus. Unser Kontakt ist in den letzten Jahren etwas weniger geworden, doch trotzdem kann ich bis heute sagen: Ich habe Boris stets als ehrenwerten, verlässlichen, großherzigen Menschen kennengelernt, dem seine Familie immer das wichtigste war und ist. Um die Seinen kämpft er wie ein Löwe. Und dies wird er auch jetzt tun, um seine Reputation und seinen Ruf wieder herzustellen. Wie sagte er unlängst über sein laufendes Insolvenzverfahren? „Ich muss durchhalten. Ich wäre töricht, wenn ich meine Strategie erzählen würde. Meine Chance ist es, einen Schnitt zu machen. Am 20. Juni 2018 sind wir wieder auf null. Aber das Ziel ist das gleiche: das Spiel zu gewinnen.“

Da ist er wieder, der Spieler und der Kämpfer. Ich wünsche dir viel Glück, Boris.

Gib' niemals auf, denn aufgeben war und ist für dich keine Option.

