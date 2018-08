Boris Beckers Probleme: Darum sagt Zverev ihm ab

„Ich hätte es geliebt, mit dir zusammenzuarbeiten, und vielleicht klappt es ja in Zukunft. Aber ich denke, dass Ivan jetzt gerade besser passt“, berichtete Zverev von einem Telefongespräch, das er vor der Bekanntgabe mit Becker geführt hatte. Deutschlands Nummer eins bekannte, sich für Lendl und gegen eine Zusammenarbeit mit Becker entschieden zu haben: „Ich dachte einfach, Ivans Leben ist gerade ein wenig leichter. Ich mag Boris. Ich liebe ihn. Er ist ein klasse Typ. Ich habe ihm geschrieben und mit ihm gesprochen, ehe ich die Sache mit Ivan verkündet habe.“

Welche Rolle Lendl genau in Zverevs Team übernehmen soll, ist noch nicht bekannt. In Wimbledon scheiterte Deutschlands bester Tennisspieler zuletzt in der dritten Runde. Bei den US Open 2017 war schon nach dem zweiten Match Schluss. Die US Open beginnen am Montag, und diesmal soll es besser klappen. Die Hoffnungen sind wie bei den vergangenen Grand-Slam-Turnieren immens – diesmal auch, weil Ivan Lendl jetzt zu Zverevs Team gehört.