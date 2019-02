Borussia Dortmund: BVB-Aufstellung fix - Akanji und Alcacer kehren gegen Bayer zurück

Die maue Ausbeute des BVB aus den letzten Wochen mit nur drei Punkten aus den letzten drei Spielen hat den Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga wieder spannend gemacht. Nach dem Sieg gegen Hertha BSC ist Erzrivale Bayern München punktgleich mit Borussia Dortmund und lauert auf den nächsten Ausrutscher des BVB, um am bisherigen Spitzenreiter vorbeizuziehen.

Das Duell mit Bayer Leverkusen ist für Trainer Lucien Favre deshalb von enormer Bedeutung. Für den BVB gilt es, die Negativserie mit fünf sieglosen Spielen in Folge zu beenden und in die Erfolgsspur zurückzukehren. Sonst droht nach dem Aus im DFB-Pokal und dem wahrscheinlichen Scheitern in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (0:3 nach dem Hinspiel) auch der dritte mögliche Titel verloren zu gehen.