Borussia Dortmund aus Champions League ausgeschieden: 1:2 gegen Tottenham

Roman Bürki: Bürki, immer wieder Bürki: Dem Schweizer Keeper geht es derzeit genauso wie dem Dortmunder Team, er hofft auf Genesung – aber die Krise will einfach kein Ende nehmen. Gegen Tottenham erwischte Bürki mal wieder einen guten Tag, ganz stark seine Paraden am Ende der ersten Hälfte gegen Kane und Dier. Bei den Gegentreffern in der zweiten Hälfte war Dortmunds Bester machtlos. Musste k.o. kurz vor Ende des Spiels ausgewechselt werden. NOTE 2 © Getty

Marcel Schmelzer: Der Außenverteidiger war in den letzten Wochen weit von seiner Bestform entfernt, und trotzdem scheint er für das fragile Gesamtgebilde der Borussia so wertvoll zu sein, dass er in der Stammformation auflaufen darf. Gegen Tottenham ließ Schmelzer seine linke Abwehrseite zu oft offen und brachte auch nach vorn zu wenig Entlastung. NOTE 4 © Getty

Marc Bartra: Der Fauxpas von Bartra und Bürki vor dem ersten Gegentor in Stuttgart hatte alles, was guten Slapstick auszeichnet, doch gelacht hat in Dortmund niemand. Gegen Tottenham konnte der Spanier nachweisen, dass er auch seriös verteidigen kann, und das schaffte er gegen den Gegner aus London. Bartra spulte sein Pensum ohne Hänger runter, hatte allerdings Glück, dass sein herber Fehlpass in der zweiten Hälfte keine Konsequenzen hatte. Stümperhaft sein Abwehrverhalten gegen Dele Alli vor dem 1:2. Das war ganz schwach. NOTE 5 © Getty

Dan-Axel Zagadou: Der junge Manndecker aus Frankreich wirkte zuletzt in einer immer chaotischer agierenden Dortmunder Hintermannschaft zunehmend verunsichert und war zudem oft zu langsam. So wie zu Spielbeginn gegen den Ex-Hamburger Son. Danach fing sich Zagadou und absolvierte ein Spiel ohne große Fehler. NOTE 3 © Getty

Jeremy Toljan: In Stuttgart zeigte der Neuzugang aus Hoffenheim zumindest in der ersten Halbzeit, dass er für den BVB durchaus eine Verstärkung sein kann. Auch gegen Tottenham machte er ein solides Spiel und hielt seine Abwehrseite weitgehend dicht, vor dem Ausgleich von Kane fiel er jedoch durch einen dilettantischen Ballverlust negativ auf. NOTE 4 © Getty

Julian Weigl: Wie es um den BVB im tristen Herbst des Jahres bestellt ist, erläuterte Julian Weigl in der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel. Der Nationalspieler sprach über seine persönliche Performance, doch es klang, als referiere er über den generellen Zustand seiner Mannschaft: „Ich spiele aktuell nicht den Fußball, den ich gern spielen möchte.“ Besserung ist in Sicht, Weigl lief im defensiven Mittelfeld viele Lücken zu und verdiente sich damit zumindest Fleißkärtchen. NOTE 3 © Getty

Shinji Kagawa: Dortmunds sonst so quirliger Japaner sucht seit geraumer Zeit nach der Form, die ihn im Revier einst zum Publikumsliebling machte. Viel war auch gegen Tottenham nicht von ihm zu sehen, meist lief das Spiel an Kagawa vorbei, in der 67. Minute wurde er dann erlöst und durfte vorzeitig in die warme Kabine. NOTE 4 © Getty

Mario Götze: Dortmund taumelt im Herbst des Jahres, und auch Mario Götze kann der Mannschaft keinen Halt geben, dabei durfte der Weltmeister doch gerade erst seine Rückkehr ins Nationalteam feiern. Götze agierte wie so oft seit seiner Genesung: bemüht, aber ohne Glanzlichter. NOTE 3 © Getty

Raphael Guerreiro: Der portugiesische Europameister wurde während seiner verletzungsbedingten Abwesenheit schmerzlich vermisst. Von Raphael Guerreiro erhoffen sie sich beim BVB vor allem Fantasie und technische Stabilität, die der Mannschaft peu a peu abhandengekommen ist. Noch fehlt Guerreiro die Kraft, um an frühere Glanztaten anzuknüpfen; immerhin war er an der Dortmunder Führung beteiligt. NOTE 3 © Getty

Andrey Yarmolenko: Als der Ukrainer nach Dortmund kam, verblüffte er alle mit seiner Spielkultur und frechen Dribblings. Zuletzt passte er sich jedoch zusehends dem schwachen Niveau einer kriselnden Mannschaft an, Yarmolenkos Waffen im Angriff wurden immer stumpfer. Gegen Tottenham spielte er stark los, bediente Aubameyang zweimal glänzend, vor allem sein Hackentrick vor der Führung war ein echtes Sahnestück. Allerdings baute Yarmolenko nach dem Wechsel spürbar ab. NOTE 3 © Getty

Pierre-Emerick Aubameyang: Alle Augen auf Aubameyang: Was macht Dortmunds Paradiesvogel? Ist er nach seiner Suspendierung beleidigt, will er es allen zeigen, kann er seine Torflaute beenden? Viele Fragen, die Antworten gab es, als Aubameyang zunächst kläglich vergab, um dann seine Torflaute nach 507 Minuten zu beenden. Mehr kam allerdings nicht von ihm. NOTE 3 © Getty

Gonzalo Castro: Auch Dortmunds Dauerläufer sucht seine Form und sein Selbstbewusstsein. Gonzalo Castro kam in der 67. Minute für Kagawa, ohne große Akzente setzen zu können. OHNE NOTE © Getty

Ömer Toprak: Kam in der 76. Minute für den angeschlagenen Zagadou und blieb ebenfalls ohne Zugriff auf das Spiel. OHNE WERTUNG