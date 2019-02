Borussia Dortmund hat seine Negativserie beendet. Nach zuvor fünf Pflichtspielen ohne Sieg nacheinander brachten Dan-Axel-Zagadou (30.) per Abstauber, Jadon Sancho mit einem Traum-Volley (38.) und Mario Götze mit einem platzierten Flachschuss (60.) den BVB beim 3:2 (2:1) gegen Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur. Der Tabellenführer hat nun wieder drei Zähler Vorsprung auf Verfolger FC Bayern, der durch ein 1:0 am Samstag gegen Hertha BSC nach Punkten gleichgezogen war und den Druck erheblich erhöht hatte.

BVB in Noten: Die Einzelkritik gegen Bayer Leverkusen Roman Bürki - Note 2: In den letzten Wochen, in denen es in allen Mannschaftsteilen knirschte, war Roman Bürki noch der Garant für konstant gute Leistungen. Gegen Leverkusen musste der Schweizer nur selten eingreifen, dann zeigte er aber starke Reflexe. Weltklasse seine Parade gegen den Kopfball von Alario, bei den Gegentreffern war er machtlos. ©

Highlight der Partie am Sonntagabend: Sanchos Geniestreich. Der Engländer verwertete eine Hereingabe von Abdou Diallo mit einer sehenswerten Direktabnahme und traf zudem zum psychologisch günstigsten Zeitpunkt. Schließlich hatte Kevin Volland die Führung durch Zagadou unmittelbar zuvor ausgeglichen (37.). Nach Sanchos 2:1 wurden die zu Beginn nervösen Dortmunder, bei denen der zuletzt schmerzlich vermisste Manuel Akanji in die Abwehrzentrale zurückkehrte, stabiler - was sich dank Götzes Treffer auch auszahlte.

BVB: Abseits-Tor von Alcacer zurückgepfiffen

Der WM-Held von 2014 übernahm die Rolle des weiterhin verletzten Marco Reus und wurde in der Startelf an der Seite von Torjäger Paco Alcarer aufgeboten. Der Spanier blieb auch gegen Leverkusen ohne Glück im Abschluss. Kurz nach Götzes Tor, traf zwar auch er - allerdings aus Abseitsposition. Christian Dingert pfiff den jubelnden Alcacer zurück. Statt der Entscheidung zu Gunsten des BVB gab es anschließend noch einmal Spannung. Jonathan Tah verkürzte für Bayer (75.). Die Platzherren wackelten kurz, ließen sich den Sieg aber nicht mehr aus der Hand nehmen.

Während die Borussia nun etwas gelassener in das Auswärtsspiel am kommenden Freitag beim FC Augsburg gehen kann, ist Leverkusen nach seinem zwischenzeitlichen Höhenflug unsanft gelandet. Unter der Woche war die Werkself, bei denen Trainer Peter Bosz eine enttäuschende Rückkehr nach Dortmund erlebte, gegen den FK Krasnodar aus der Europa League ausgeschieden. In der Bundesliga rutschte man nach der Pleite beim BVB aus den internationalen Rängen.

