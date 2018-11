BVB-Star Witsel über Schwächephase des FC Bayern: "Das müssen wir ausnutzen"

BVB-Neuzugang Axel Witsel will mit Borussia Dortmund am Samstag im Topspiel gegen den FC Bayern den Spitzenplatz in der Tabelle untermauern. Gegenüber Bundesliga.de äußerte sich der Mittelfeld-Mann optimistisch im Hinblick auf die schwache Formkurve der Bayern: "Sie sind nicht so gut in die Saison gestartet wie in den letzten Jahren, das müssen wir ausnutzen. Das Spiel gegen sie wird sehr schwer. Aber zu Hause, vor unseren Fans, mit unserer Qualität, können wir sie schlagen. Alles ist möglich.