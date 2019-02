Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Online-Stream schauen

Grippewelle beim BVB! Ausgerechnet vor der so wichtigen Partie Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker), in der man theoretisch den Vorsprung auf den FC Bayern auf 10 Punkte ausbauen kann, liegt halb Dortmund flach. Trainer Lucien Favre (61) musste sogar am Freitag das Abschlusstraining und die Pressekonferenz absagen. Die letzten Informationen zum Spiel gab es von BVB-Manager Michael Zorc (56) - und es waren einige Hiobsbotschaften dabei. Die schlechteste Nachricht aus Dortmunder Sicht: Marco Reus (29) wird nach muskulären Problemen am Samstag nicht spielen können.

Dass der Angreifer der Borussia gegen ,,Hoffe", möglicherweise auch im Champions-League-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur fehlt, hatte sich seit Mittwoch abgezeichnet. Reus war in der Halbzeitpause des Pokal-Krimis gegen Werder Bremen (6:7 n. E.) in der Kabine geblieben. Zuvor hatte er mit einem tollen Freistoßtor für den 1:1-Halbzeitstand (45. + 2) gesorgt. Zudem laborieren die beiden Schweizer Torhüter Roman Bürki (28) und Marwin Hitz (31) immer noch an ihren grippalen Infekten, sodass mit großer Wahrscheinlichkeit erneut der dritte Torhüter, Eric Oelschlägel, zum Zug kommen wird. Thomas Delaney muss eine Gelbsperre absitzen. Dafür meldete sich Lukasz Pisczek nach auskurierter Fußprellung zurück.

Dortmund sollte der Partie gegen 1899 dennoch mit Zuversicht entgegen gehen. Im Hinspiel holte man in Unterzahl nach einer Roten Karte für Abdou Diallo in Sinsheim noch ein 1:1. Zu Hause hat der BVB die letzte sechs Duelle gegen die Kraichgauer allesamt gewonnen. Der einzige TSG-Sieg in Dortmund war der wichtigste. Am 34. Spieltag der Saison 2012/2013 rettete ein 2:1 im Signal Iduna Park die Mannschaft aus dem Badischen vor dem direkten Abstieg aus der Bundesliga.

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Wolff-Christoph Fuß. In der Konferenz wird Frank ,,Buschi" Buschmann zu hören sein.

Wird die Partie Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim live im Free-TV übertragen?

Nein! Nach der Live-Übertragung von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am Dienstag im Pokal gibt es dieses Mal nicht die vollen 90 Minuten im Free-TV, sondern lediglich eine längere Zusammenfassung ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist. .

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?