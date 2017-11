Borussia Dortmund: Diese Trainer könnten Nachfolger von Peter Bosz werden

Trennt sich der BVB nach nur wenigen Monaten von seinem Coach? Medienberichten zufolge bekommt der Holländer noch bis Weihnachten, um die Krise in den Griff zu bekommen. Der SPORTBUZZER hat eine Liste potenzieller Nachfolger zusammengestellt.

Anzeige

Sind die Tage von Peter Bosz bei Borussia Dortmund schon gezählt?

Der Trainer aus Holland steckt mit dem BVB nur wenige Monate nach der Amtsübernahme in einer tiefen Krise. Von den letzten sechs Spielen in der Liga konnte die Borussia nur ein einziges gewinnen, inzwischen haben die Westfalen nach der Pleite in Stuttgart satte neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Und das, obwohl es zwischenzeitlich einen dicken Vorsprung auf München gab.

Auch in der Champions League ist das Ausscheiden praktisch besiegelt - vielen BVB-Fans graut es vor der kommenden Woche, wenn die kriselnden Dortmunder gegen Tottenham Hotspur und den FC Schalke 04 antreten müssen. Offen wird bereits über seine Ablösung spekuliert. Bosz holte im Schnitt nur 1,4 Punkte pro Spiel - damit liegt er auf einer Linie mit Thomas Doll und Bert van Marwijk und dunklen Mittelfeld-Zeiten, die eigentlich der Vergangenheit angehören sollten.

Wer könnte den BVB übernehmen?

Der SPORTBUZZER hat eine Galerie mit potenziellen Nachfolgern des umstrittenen Holländers zusammengestellt. Obwohl Bosz noch bis 2019 unter Vertrag steht, scheint eine vorzeitige Ablösung inzwischen möglich.

Borussia Dortmund: Das sind die möglichen Bosz-Nachfolger Peter Bosz steckt mit Borussia Dortmund in einer tiefen Krise. Kostet diese ihn den Job? © imago Mögliche Nachfolger für den Holländer gibt es zuhauf. Ein heißer Kandidat: Hannes Wolf, der Bosz mit dem VfB Stuttgart gerade eine schmerzhafte Niederlage zufügte. Wolf hat Dortmund-Kolorit: Der 36-Jährige trainierte von 2009 bis 2016 verschiedene Jugendmannschaften des BVB, zuletzt die U19. Im vergangenen Jahr führte er Stuttgart auf Anhieb zurück in die Bundesliga. © Getty Schon im Sommer ein Topkandidat: Feyenoord-Trainer Giovanni van Bronckhorst, der im Vorjahr vor Bosz die Meisterschaft in Holland holte. Der 41-jährige Ex-Profi sammelte vor allem als Spieler für Arsenal und den FC Barcelona weitreichende Erfahrungen, gewann Champions League, Premier League und die spanische Meisterschaft. Er führte Feyenoord zurück an Hollands Spitze. © Getty Er wäre die ganz große Lösung - und ist vielleicht gar nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn nach fast sechs Jahren Atlético Madrid scheint Diego Simeone bereit für eine neue Herausforderung. Dortmund gilt bereits seit längerer Zeit als möglicher neuer Verein des emotionalen Argentiniers, der Jürgen Klopp und Thomas Tuchel in Sachen Seitenlinien-Feuerwerk in nichts nachsteht. © Getty Überraschend ist, dass Laurent Blanc seit dem Ende seiner erfolgreichen Zeit als PSG-Trainer noch keinen neuen Job gefunden hat. Der Franzose wurde dabei in seiner Coaching-Karriere schon viermal französischer Meister und gewann über Jahre praktisch ALLES in Frankreich. Eigentlich beste Referenzen… © Getty Oder macht es doch ein Deutscher? Hoffenheims Wundertrainer Julian Nagelsmann hat es wohl eher auf den vakanten Job beim FC Bayern München abgesehen. Oder wechselt der 30-Jährige zu Schwarz-Gelb? © Getty Ein weiterer junger deutscher Trainer ist Markus Weinzierl, der nach einer unglücklichen Saison beim FC Schalke 04 sogar vereinslos ist. Problem des 42-Jährigen: Obwohl er mit Augsburg Erfolge feiern konnte, dürfte seine S04-Vergangenheit ihn in Dortmund nicht vermittelbar machen. Außerdem steht er auf Schalke formell noch unter Vertrag. © Getty Namhafter Kandidat: Luis Enrique trainierte zuletzt den FC Barcelona, wurde mit dem katalanischen Giganten Champions-League-Sieger, zweimal spanischer Meister und in seiner Trainerlaufbahn dreimal spanischer Pokalsieger. Zuvor coachte der 47-Jährige unter anderem den AS Rom und Celta de Vigo. © Getty Im Sommer galt Lucien Favre lange als wahrscheinlichster Nachfolger von Thomas Tuchel. Ob er diesmal auch auf der BVB-Liste steht? In Nizza steht der 60-Jährige noch bis 2019 unter Vertrag. © Getty Mit kleinen Mitteln zeigt Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt seit anderthalb Jahren, was für ein guter Trainer er ist. Der Lohn: Das Pokalfinale, das im Frühsommer allerdings knapp gegen den BVB verloren wurde. Der 46-Jährige wäre eine intelligente Lösung mit Weitblick. Zuzutrauen ist dem Berliner dieser nächste Schritt. © Getty Gerade flog Ronald Koeman beim FC Everton raus. Doch der Holländer hat schon gezeigt, dass er gute Arbeit leisten kann. Allerdings hat der einstige Weltklasseverteidiger als Chefcoach einen Ruf als Wandervogel weg. Die Durchschnittszeit, die er bei seinen Vereinen (unter anderem Southampton, Feyenoord, Alkmaar, Valencia, Eindhoven, Benfica, Ajax und Vitesse) verbrachte? Gerade einmal anderthalb Jahre. © Getty Genau wie Hannes Wolf wäre auch David Wagner eine Lösung, die in der BVB-Familie populär wäre. Der Trauzeuge des Dortmunder Altvorderen Jürgen Klopp trainierte von 2011 bis 2015 die zweite Mannschaft des BVB, war zuvor in der Hoffenheimer Jugend aktiv. Seit 2015 coacht er Huddersfield Town und führte die „Terriers“ sensationell in die Premier League. © Getty Auch er darf nicht fehlen: Mit den Bayern wurde Carlo Ancelotti deutscher Meister, das darf man bei aller Kritik am Italiener nicht vergessen. Der 58-Jährige gehört immer noch zu den besten und erfolgreichsten Trainern der Welt – und würde Dortmund zweifellos gut zu Gesicht stehen. Die Bilanz bei Juventus, Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG und den Bayern? Carlo gewann drei Champions-League-Titel, die Premier League, den FA-Cup, das Community Shield, den spanischen Pokal, die Bundesliga, die Serie A, die Coppa Italia, die Ligue 1, dreimal den Uefa Supercup und wurde obendrein zweimal Fifa-Klubweltmeister. Molto bene. © Getty Oder wird es doch eine Lösung, wie sie der FC Bayern gerade mit Jupp Heynckes getroffen hat? Übergangsweise könnte Grandseigneur Ottmar Hitzfeld übernehmen, der Dortmund zu Meistertiteln und dem bislang letzten Champions-League-Triumph führte. Allerdings hat der 68-Jährige seine aktive Karriere beendet. Das hat wiederum auch Heynckes nicht zu hindern vermocht. © Getty

Heftige Kritik am taktischen Konzept

Eine Derbypleite wäre das letzte, was Bosz jetzt gebrauchen kann. Der 53-Jährige, der den Job erst vor der Saison von Thomas Tuchel übernahm, scheint aktuell überfordert und schafft es nicht, Spielen nochmal eine neue Wendung zu verpassen. Er hält an seinem taktischen Konzept fest, das da heißt: Hoch stehen und erbarmungslos das Heil in der Offensive suchen. Ein ums andere Mal wurde die Dortmunder Abwehr jedoch überrannt, kaum einer macht zurzeit eine gute Figur.

Offen wird Bosz mittlerweile hinterfragt. Obwohl Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unisono betonen, dass es keine Trainerdiskussion gibt, hat der BVB aktuell genau diese. Wie die Bild am Sonntag berichtet, haben die Bosse ihrem Trainer bis Weihnachten gegeben, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Dann soll eine schonungslose Analyse stehen, an dessen Ende die Entlassung von Bosz erfolgen könnte. Geht das Derby gegen Schalke nach hinten los, könnte Bosz aber schon viel früher zum echten Problem werden...

KOMMENTIEREN