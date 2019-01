Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Online-Stream schauen

Der Herbstmeister ist wieder da! 16 Tage nach seinem letzten Sieg in der Fußball-Bundesliga, beim 2:1 gegen Gladbach, meldet sich der BVB aus dem Winter-Trainingslager. In Marbella steigt die Partie [Borussia Dortmund](Borussia Dortmund ) gegen Fortuna Düsseldorf am Montag (16 Uhr) als erstes Testspiel im neuen Kalenderjahr.

Dortmund gegen Düsseldorf? Da war doch was! Klar, am 16. Spieltag beendete der Bundesliga-Aufsteiger die Super-Serie des BVB von bis dahin 15 ungeschlagenen Spielen in Folge – 2:1 in der Esprit Arena und ein kleiner Rückschlag für den Spitzenreiter, der mit sechs statt zuvor neun Punkten Vorsprung in die Winterpause ging.

Die Stimmen zum Spiel Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf: Waldemar Anton: „Das ist sehr bitter. Der letzte Pass im letzten Drittel hat bei uns gefehlt. Wir sind jetzt natürlich sehr enttäuscht. Es wird jetzt nicht leicht, das wissen wir alle. Wir müssen jetzt im nächsten Jahr noch mehr investieren.“ ©

Anzeige

Die Dortmunder, die im Trainingslager in Marbella beinahe schon traditionell unter spanischer Sonne die Rückrunde angehen, müssen beim Test gegen Düsseldorf auf den nach wie vor verletzten Abwehrchef Manuel Akanji verzichten. Zudem gab beim BVB Torhüter Roman Bürki bekannt, im EM-Qualifikationsjahr 2019 vorerst nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielen zu wollen. Der am 2. Januar 2019 zum FC Chelsea transferierte und als Leihspieler zurückverpflichtete Christian Pulisic (20) hat im Trainingslager in einem Interview mit Omnisport seine Ziele für die Rückrunde geschildert. „Wir haben bisher eine großartige Saison, sind Tabellenführer und haben große Ziele. Ich hoffe, dass wir ein wirklich besonderes Jahr haben werden“, sagte der US-Boy, der den achtmaligen deutschen Meister im Sommer für 64 Mio. Euro verlassen wird.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf wird am Montag ab 15.55 Uhr live im Free-TV bei SPORT 1 übertragen.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?