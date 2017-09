Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Borussia Dortmund und der 1. FC Köln kehrten aus London jeweils als Verlierer zurück. Der BVB verlor zum Champions-League-Auftakt mit 1:3 bei Tottenham Hotspur im riesigen Wembleystadion. Der FC unterlag bei seinem internationalen Comeback nach 25 Jahren in der Europa League dem FC Arsenal mit dem gleichen Ergebnis. Während der Kölner Auftritt in der britischen Hauptstadt vor allem wegen der negativen Begleiterscheinungen – bis zu 15.000 angereiste FC-Fans hatten für Chaos gesorgt – für Schlagzeilen sorgte, schrillen bei den Dortmundern die Alarmglocken. Die Pleite in Tottenham bringt den deutschen Pokalsieger schon nach dem ersten Spieltag in der „Königsklasse“ unter Zugzwang.

Auch in der Bundesliga-Partie Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker). Die Borussia braucht gegenüber dem Auftritt bei den „Spurs“ und beim blutleeren 0:0 am vergangenen Samstag in Freiburg eine deutliche Leistungssteigerung, um den guten Saisonstart zu veredeln. BVB-Trainer Peter Bosz (53) warnt trotz der Kölner Niederlage vor den Geißböcken: „Wie sie gegen Arsenal gespielt haben, war nicht schlecht. Da sieht man, dass da Qualitäten sind.“ Weltmeister Mario Götze wird nach einem schmerzhaften Schlag ins Gesicht gegen Tottenham wohl zur Verfügung stehen. Er absolvierte am Freitag das Abschlusstraining. Ob er in der Anfangsformation stehen wird, ließ Coach Peter Bosz offen.