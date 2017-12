Borussia Dortmund gegen Hoffenheim live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Dieses Lob dürfte dem neuen BVB-Trainer Peter Stöger (51) vor der Partie Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) zur Ehre gereichen. „Stöger machte es wie Heynckes bei Bayern“, adelte Weltmeister Jürgen Kohler den Interimscoach, der mit einem 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 am Dienstag einen Top-Einstand feierte, am Donnerstag in einer Kicker-Kolumne. Kohler: „Peter Stöger hat den Fußball gar nicht neu erfinden müssen, um Dortmunds Negativserie zu beenden. Er hat in Mainz nur das getan, was getan werden musste, mit ein paar kleineren Veränderungen.“ Die defensive Stabilität gab in der Opel Arena den Ausschlag für das Ende der längsten BVB-Durststrecke seit Frühjahr 2000, als man in 14 Spielen sieglos blieb.

„Ich habe keine Risse in der Mannschaft festgestellt. Ich habe den Eindruck, dass die Spieler alles dafür geben, die letzten zwei Spiele in diesem Jahr positiv zu gestalten“, sagte Stöger vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim mit dem bereits als seinem Nachfolger gehandelten Coach Julian Nagelsmann (30), „der Sieg im Rücken wird der Mannschaft ein positives Gefühl geben. Ich habe schon mit Köln gemerkt, dass es hier in diesem Stadion etwas Besonderes ist. Ich freue mich schon wirklich drauf.“ An der personellen Situation hat sich in Dortmund nichts geändert, von den Langzeitverletzten Mario Götze, Marco Reus, Lukasz Piszczek oder Maximilian Philipp wird kein Spieler in den Kader zurückkehren. Lediglich der in Mainz nicht aufgebotene André Schürrle könnte wieder dabei sein.

Die Diskussionen nützen nichts: Die TSG 1899 Hoffenheim hat durch einen Fehler ihres Spielmachers Kerem Demirbay ein Tor gegen den VfB Stuttgart verschenkt. © imago

Die Hoffenheimer, die keines der letzten acht Duelle gegen den BVB gewinnen konnten, schoben sich durch den 1:0-Erfolg im baden-württembergischen Duell gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch in der Tabelle wieder an den Dortmundern vorbei. Mit einem Sieg in Dortmund könnte 1899 den BVB vor der Winterpause abhängen. „Dass der BVB in der Situation nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ist klar, doch nach der Führung kam das Selbstverständnis zurück. Dortmund kann sehr gut kicken und hat viel Qualität – und darauf sind wir vorbereitet“, sagt 1899-Coach Julian Nagelsmann, der am Dienstag Tribünengast beim BVB-Sieg in Mainz war. Dennis Geiger fehlt Hoffenheim nach Gelbsperre.

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim am Samstag ab 17.30 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1, HD und UHD. Kommentator des Spiels ist Kai Dittmann. Als Experten im Münchner Studio: Reiner Calmund, Lothar Matthäus und Christoph Metzelder.

Wird Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim inklusive Exklusiv-Interview gibt es im Free-TV später im Aktuellen Sport-Studio des ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

