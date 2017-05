Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Der Liveblog zum DFB-Pokal-Finale

Und wir schauen auch auf die Stimmung davor: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund bestreiten am Samstag das 74. Endspiel um den DFB-Pokal ( hier im Liveticker ). Beide Teams stehen sich zum ersten Mal im Finale gegenüber. Für die Hessen wäre der fünfte Triumph in diesem Wettbewerb mit dem Einzug in die Europa League verbunden. Dem bereits für die Champions League qualifizierten BVB bietet sich die Chance auf den vierten Titelgewinn.

Was passiert vor dem Stadion? Wie ist die Stimmung in der Hauptstadt? Die SPORTBUZZER-Reporter Eric Zimmer und Robert Hiersemann sind für euch in Berlin dabei, berichten aus der City, aus dem Stadion und von den Fan-Partys. Alles zum DFB-Pokal-Finaltag gibt's in unserem großen Liveblog!