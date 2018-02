Borussia Dortmund gegen FC Augsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Zoff um die Montagsspiele – und kein Ende! Für die Partie Borussia Dortmund gegen FC Augsburg am Montag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) haben 15.000 BVB-Fans einen Boykott angekündigt. Mehr als 350 Fanklubs des achtfachen deutschen Fußballmeisters nehmen voraussichtlich an der Protestaktion teil, ob und wie konsequent dieser Stimmungsboykott durchgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Aber: Neben eisigen Temperaturen droht der Mannschaft von Trainer Peter Stöger (51) auch stimmungstechnisch gegen den FCA die Eiszeit.

Und das ungeachtet der zumindest von den Ergebnissen her guten letzten Wochen für den BVB! Achtelfinale in der Europa League in Bergamo (1:1) mit Ach und Krach erreicht, in der Bundesliga unter Stöger seit acht Spielen ungeschlagen und mit mehr Stabilität und bei einem Dreier gegen Augsburg in der Spitzengruppe hinter dem FC Bayern der große Sieger des Spieltags! Die Borussia kann mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz festigen und ihren Vorsprung auf Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig, die beide am Sonntag ihre Heimspiele verloren, auf jeweils fünf Punkte ausbauen.

Bildergalerie: So heftig protestieren die Fans gegen das Montagsspiel ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © getty ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © getty ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © getty ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © getty ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © getty ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © getty ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago ZUM DURCHKLICKEN: Heftige Proteste - So protestieren die Fans in Frankfurt gegen das Montagsspiel © imago

Fünf Punkte? Da war doch was? Richtig – Das 2:1 im Hinspiel bescherte dem BVB ein Fünf-Punkte-Polster an der Tabellenspitze vor dem FC Bayern München. Es war der letzte Erfolg für den im Dezember entlassenen niederländischen Coach Peter Bosz. Nach der anschließenden Länderspielpause konnte Dortmund unter Bosz kein Liga-Spiel mehr gewinnen. Absoluter Tiefpunkt war das 1:2 gegen Werder Bremen am 9. Dezember 2017. Wenige Stunden nach dem Spiel beendeten die Dortmunder Verantwortlichen das Trauerspiel mit Bosz. Sein österreichischer Nachfolger Stöger konnte das Team zumindest auf den zweiten Tabellenplatz zurückführen. „Wir brauchen die Unterstützung der Fans“, war Stöger vor dem Spiel um den Support auf der mächtigen Südtribüne, die die Stimmung rund um den Verein meist exakt abbildet, „dass wir ein Spiel am Montag haben, gibt uns die Möglichkeit, ein wenig länger zu regenerieren. Deshalb finde ich den Termin gut. Wir müssen in den nächsten Spielen mehr Widerstand leisten, als gegen Bergamo. Wir wollen aber auch keine Kampfmaschinen aus unseren Spielern machen.“

Borussia Dortmund in Noten: Die Einzelkritik zum Remis bei Atalanta Bergamo Roman Bürki : In Mönchengladbach zeigte der oft zu Recht kritisierte Roman Bürki seine mit Abstand beste Leistung, seit er das Torwarttrikot des BVB trägt und rettete Dortmund mit einer fantastischen Leistung den schmeichelhaften Sieg. Ganz anders in Italien, wo der Schweizer den Gastgebern mit einem fatalen Fehlgriff die Führung ermöglichte. In der Schlussphase reagierte er aber mehrmals stark. Die Diskussionen werden trotzdem wieder an Schärfe zunehmen. NOTE 4 © imago Lukasz Piszczek : Brillant waren die Leistungen von Lukasz Piszczek auf der rechten Abwehrseite zuletzt zwar nicht, dennoch ist der Pole mit seiner Routine für den BVB unverzichtbar. Gegen Bergamo stieß er allerdings knallhart an seine Grenze, hatte gegen Spinazzola seine liebe Not, viel zu viel lief über seine Seite, weil Piszczek keinen Zugriff auf seinen Gegner bekam. NOTE 5 © imago Sokratis : Wenn Borussia Dortmund mehr resolute Zweikämpfer wie ihren griechischen Abwehrchef Sokratis hätten, wären sie in der Deckung weit weniger verwundbar. Sokratis marschiert voran, auch gegen Bergamo warf er sich in jeden Zweikampf und war deshalb eine positive Erscheinung, auch wenn er sich früh gelb abholte. NOTE 3 © imago Ömer Toprak : Routine und Nervenstärke waren im Ausweichstadion in Reggio Emilia Pflicht, deshalb rückte Ömer Toprak wieder für den jungen Schweizer Manuel Akanji in die Startformation. Hinten stand der Türke ordentlich, seine Spieleröffnung ist verbesserungsfähig. NOTE 3 © imago Jeremy Toljan : Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer hat sich nach überstandener Wadenverletzung zwar zurückgemeldet, ist aber noch nicht bereit für 90 Minuten, weshalb Jeremy Toljan erneut auf der linken Abwehrseite ran durfte, obwohl er dort zuletzt regelmäßig geschwächelt hatte. Das tat Toljan auch gegen Bergamo, zu viele Fehlpässe, zu viel Unsicherheit, zu wenig Souveränität, nach 45 Minuten war Schluss. NOTE 5 © imago Mahmoud Dahoud : Der Ex-Gladbacher fremdelt weiter bei der Borussia aus Dortmund, auch gegen Bergamo fand er nicht zu seiner gewohnten Form. An Mahmoud Dahoud lief das Spiel weitgehend vorbei, im defensiven Mittelfeld schwächelt der BVB weiterhin. NOTE 4 © imago Nuri Sahin : In der Bundesliga ist Nuri Sahin wegen seines offensichtlichen Tempodefizits nur noch zweite Wahl, auf europäischem Parkett durfte er den gelbgesperrten Julian Weigl vertreten, bemühte sich redlich, schaffte es aber viel zu selten, Struktur ins Dortmunder Spiel zu bringen. NOTE 4 © imago Mario Götze : Das einstige Wunderkind zeigte in den letzten Wochen klar ansteigende Form, immer wieder fanden seine feinen Pässe die BVB-Stürmer in der gefährlichen Zone. Gegen Bergamo war Mario Götze viel unterwegs, doch die erhofften Geniestreiche blieben aus. NOTE 3 © imago André Schürrle: Der 27-Jährige war zuletzt der schwarz-gelbe VW-Käfer: Er läuft und läuft und läuft. Je näher die WM rückt, desto besser kommt der Nationalspieler in Form. Auch gegen Bergamo war er ein Aktivposten, so viel Initiative wie von Schürrle hätte man sich auch vom Rest der Mannschaft gewünscht. NOTE 3 © imago Christian Pulisic : Zuletzt wirkte Christian Pulisic reichlich überspielt, aber weil Marco Reus nach langer Verletzungspause eine Auszeit benötigte, rückte der Amerikaner wieder in die Stammformation, tat sich aber schwer. Spielfreude und Tempo sind abhanden gekommen, Pulisic war erneut weit entfernt von seiner Bestform. Nach einer Stunde wurde Pulisic erlöst. NOTE 4 © imago Michy Batshuayi : Fünf Tore in vier Spielen, davon zwei spielentscheidende beim Hinspiel gegen Bergamo: Michy Batshuayi hat sich in Dortmund von null auf hundert geschossen, aber es gelang kaum einmal, den Sturmführer in Position zu bringen. Batshuayi hatte in der ersten Hälfte eine gute Möglichkeit, die er vertändelte, sonst war wenig von ihm zu sehen. NOTE 4 © imago Marco Reus : Der wiedergenesende Nationalspieler kam nach einer Stunde, um dem Spiel eine Wende zu geben, schließlich kann Marco Reus ein Spiel in jeder Sekunde entscheiden. Doch was am Sonntag in Mönchengladbach noch eindrucksvoll gelang, blieb Reus dieses Mal verwehrt, obwohl er sich redlich mühte. NOTE 3 © imago Marcel Schmelzer : Der Held des Tages! Ihren Kapitän Marcel Schmelzer haben sie schmerzlich vermisst, sein Vertreter Jeremy Toljan konnte ihn links in der Viererkette zu keinem Zeitraum gleichwertig ersetzen. Gegen Bergamo kehrte Schmelzer nach überstandener Wadenverletzung in der zweiten Hälfte zurück in die Dortmunder Stammformation, stabilisierte die Viererkette und erzielte das entscheidende Tor. NOTE 3 © imago Alexander Isak: Kam erst nach 82 Minuten für Dahoud in die Partie. OHNE NOTE © imago

Stöger selbst konnte gegen den FCA als Trainer in sieben Spielen noch nie gewinnen. Diese Serie will der Österreicher nun beenden, in dem er Superstar Marco Reus (28) von Anfang neben Mario Götze und André Schürrle im offensiven Mittelfeld ranlässt. Das deutsche Trio in der Offensive wirkte sich zuletzt vor allem in der Bundesliga mit zwei Siegen in Folge belebend auf das Spiel der Borussia aus.

Die Augsburger könnten mit einem möglichen bzw. mit dem zweiten Auswärtserfolg in Dortmund insgesamt (nach 2015) bis auf Rang sieben vorstoßen und Borussia Mönchengladbach wieder überflügeln. Die bayerischen Schwaben knabbern jedoch noch an der 0:1-Heimpleite gegen den VfB Stuttgart. Erstmals in dieser Saison blieb die Mannschaft von Trainer Manuel Baum (38) zwei Mal in Folge ohne Punkte. Kapitän Daniel Baier ist nach der fünften gelben Karte zum Zuschauen verdammt. „Der BVB ist sehr stabil geworden, kann fighten und sich in ein Spiel reinbeißen. Auch verletzte Spieler sind wieder zurück, sie haben brutale Qualität“, sagt Manuel Baum über den Gegner, „wir müssen den BVB und seine Einzelspieler im Kollektiv verteidigen.“

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Augsburg live im TV?

Das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Augsburg ist am Montag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr aus dem Signal Iduna Park.

​Wird Borussia Dortmund gegen FC Augsburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels des Borussia Dortmund gegen FC Augsburg ist später im Free-TV ab 22.15 Uhr bei 100 % Bundesliga bei NITRO zu sehen. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.15 Uhr in einer längeren Zusammenfassung sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Eurosport wird die Partie am Montag übertragen und bietet auf seiner Homepage einen Monats-Pass an. Mit diesem Pass kann man den Eurosport Player fünf Tage kostenlos nutzen, das Spiel schauen. Dies galt auch für die am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spiele in Südkorea.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen FC Augsburg an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

KOMMENTIEREN