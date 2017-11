Borussia Dortmund gegen FC Bayern live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Es ist das Spiel, auf das ganz Fußball-Deutschland schaut! Vor gut vier Wochen war die Dortmunder Fußballwelt noch in Ordnung. Unmittelbar vor der Länderspielpause hatte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz (53) fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger FC Bayern München. Vor der Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) stehen die Vorzeichen genau umgekehrt. Schon am 21. Oktober holten die Bayern mit einem 1:0-Pflicht-Erfolg beim Hamburger SV die schwächelnde Borussia – 2:2 nach 2:0-Führung bei Eintracht Frankfurt – nach Punkten ein und setzten sich vergangene Woche durch den 2:0-Heimsieg gegen RB Leipzig erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze. Dortmund patzte zuvor bei Hannover 96 (2:4). Mit einem Sieg würden die Münchner ihren Vorsprung auf Borussia Dortmund auf sechs Punkte vergrößern und damit schon nach elf Spielen wieder mal für eine Art frühe Vorentscheidung im Titelkampf sorgen. Aufgeben will der Niederländer Bosz jedoch nicht: „Wir werden alles dafür tun, um morgen Abend wieder Tabellenführer zu sein.“