Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Für Borussia Dortmund und den angezählten Coach Peter Bosz (54) könnte das Duell mit den auf Rang zwei vorgerückten „Knappen“ zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Die Borussia ist Wettbewerb übergreifend seit fünf Spielen sieglos. In der Bundesliga gewann der BVB ebenfalls zuletzt vor fünf Runden – 2:1 beim FC Augsburg. „Die Tabelle ist unwichtig“, erklärt Schalkes erst 32 Jahre alter Trainer Domenico Tedesco vor dieser richtungweisenden Partie, „aber die Fans dürfen träumen, das ist ja auch das, was Schalke ausmacht.“ Steffen Freund, einer von 24 Profis, die in der Revierderby-Historie für beide Klubs spielten, glaubt nicht an einen vorzeitigen Machtwechsel im Pott mit diesem Spiel. „Schalkes zweiter Platz ist nur eine Momentaufnahme“, schrieb der 47-Jährige am Donnerstag in einer Kicker-Kolumne, „sie schon jetzt gar als zweite Kraft im deutschen Fußball zu feiern, entspricht für meinen Geschmack nicht der Realität.“ Freund, u. a. 1998 beim 3:0-Heimerfolg des BVB gegen Schalke auf dem Rasen, ist sicher: „Borussia Dortmund kann die Negativstimmung dieser Tage nur über Tore und Siege kippen.“ Den angeschlagenen Coach Peter Bosz nimmt er in Schutz: „Ihn jetzt davonzujagen, das geht mir zu schnell.“