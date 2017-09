Borussia Dortmund gegen Real Madrid live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Borussia Dortmund gegen Real Madrid – diese Partie am Dienstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist fast schon ein moderner Klassiker in der Champions League. Seit 2002/2003 treffen sich beide Klubs zum fünften Mal in einer Gruppenrunde oder in K.o.-Spielen.

Die gute Nachricht für alle Fans des BVB, die dem Spiel nach der 6:1-Gala in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach regelrecht entgegen fiebern: Real hat in Dortmund noch nie gewonnen. Im letzten Jahr trennten sich die beiden Teams in der Gruppenphase zwei Mal 2:2, dafür gab es aber drei BVB-Siege. Denn letzten im CL-Viertelfinale 2014 (2:0).

„Wir haben hier noch nie gewonnen“, sagte Real Madrids Erfolgstrainer Zinedine Zidane (45) in der Pressekonferenz zum Spiel am Montag, „dies zu ändern, ist die große Herausforderung.“

Die spanischen Medien schossen sich nach der Pleite gegen Betis Sevilla auf das kriselnde Real Madrid ein. ©

Das 1:3 bei Tottenham Hotspur brachte den BVB zum Start in Gruppe H gewaltig unter Zugzwang. Verliert Dortmund, kann man schon fast für die Europa League planen. Dortmunds niederländischer Trainer Peter Bosz (53) geht trotz der jüngsten Leistungsschwankungen von einer Real-Mannschaft in Bestform aus: „Ich glaube nicht, dass Real schlechter spielen wird, nur weil sie ein paar verletzte Spieler haben.“ Regisseur Toni Kroos wird gegen den BVB wohl auflaufen.

Weltmeister Toni Kroos wird gegen den BVB im Kader stehen. Foto: Enrique de la Fuente © Enrique de la Fuente/Shot for pr

​Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Real Madrid live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Real Madrid live. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Reporter in Dortmund ist Wolff-Christoph Fuss. In der Konferenzschaltung mit allen acht Gruppenspielen ist Oliver Seidler, in der deutschen Konferenz mit BVB und Leipzig Martin Groß der Kommentator. Experten im Studio in München sind u. a. Vize-Weltmeister Dietmar Hamann und Ex-Bundesligatrainer Markus Weinzierl.

​Wird Borussia Dortmund gegen Real Madrid im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels zwischen dem BVB und Real gibt es am Mittwoch, im Anschluss an die Champions-League-Partie Paris St.-Germain – FC Bayern München (20.45 Uhr) im ZDF. Der „Fantalk“ auf SPORT 1 thematisiert die Partie Borussia Dortmund gegen Real Madrid am Dienstag ab 20 Uhr, allerdings ohne Bewegtbilder.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Borussia Dortmund gegen Real Madrid über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel Borussia Dortmund gegen Real Madrid bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen Real Madrid an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

KOMMENTIEREN