Borussia Dortmund gegen SC Freiburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: So könnt Ihr den BVB-Heimauftritt gegen Streich und Co. sehen!

Anzeige

BVB gegen SC Freiburg oder: Borussia Aubameyang gegen Sport-Club Streich! In den letzten Tagen bestimmten diese beiden Protagonisten und vor der Partie Borussia Dortmund gegen SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) die Schlagzeilen.

Pierre-Emerick Aubameyang (28) sorgte bei seiner Suspendierung für die Dortmunder Partie in Berlin (1:1) am vergangenen Freitag einmal mehr für Ärger, als er mit Freunden in einer Soccerhalle gesehen wurde. Zudem geriet der avisierte Wechsel des Gabuners zum FC Arsenal ins Stocken. Am Donnerstag sahen die BVB-Fans den Top-Torjäger (13 Treffer) ihres Teams wieder auf dem Trainingsplatz und zum Heimspiel gegen die Breisgauer steht Auba auch im Aufgebot von Trainer Peter Stöger (51). „Ich verliere kein Wort mehr über das Thema“, zitierte Fußball BILD am Freitag einen sichtlich genervten Arsenal-Trainer Arsene Wenger. „Wenn der Transfer klappt, ist es gut, wenn nicht, haben wir definitiv einen Kader, der stark genug ist“, so der 68-Jährige. Dortmund soll nach Angaben von Fußball BILD 70 Mio. Euro für den Torschützenkönig der letzten Saison (31 Buden) gefordert haben. „Er hat einen guten Eindruck gemacht“, sagte hingegen Peter Stöger, „und er hat sich für den Kader qualifiziert.“

Michael Zorc gefällt die Verhandlungsweise des FC Arsenal gar nicht. © dpa / Montage

Aubameyang können die in 2018 noch sieglosen Dortmunder im Sturmzentrum gegen einen ihrer liebsten Gegner dringend brauchen. Gegen den VfL Wolfsburg blieben sie trotz hochkarätiger Chancen ohne Tor, in Berlin traf mit Shinji Kagawa ein Mittelfeldspieler für den BVB. Die Borussia ist gegen den Sport-Club seit 13 Spielen ungeschlagen. Ihre klub-interne Rekord-Serie mit zwölf Siegen in Folge riss ausgerechnet beim 0:0 im Hinspiel – trotz langer Überzahl.

Freiburgs Amir Abrashi im zweikampf mit Diego Demme. Foto: Patrick Seeger © Patrick Seeger

SC-Trainer Christian Streich (52) wurde vom Kicker-Sportmagazin zum „Mann des Jahres“ 2017 gekürt und führte sein Team in der vergangenen Woche gewohnt emotional zum 2:1-Erfolg gegen RB Leipzig. Für die Partie in Dortmund hat sich der charismatische Coach vorgenommen: „Wir wollen besser spielen als gegen Leipzig.“ Dortmund, so glaubt Streich, sei „aufgrund seiner Geschichte und Erfolge verpflichtet, offensiv zu spielen.“ Davon ist auszugehen. Mit Christian Pulisic, Andrij Yarmolenko und Jadon Sancho könnte Stöger vor heimischer Kulisse wieder einen Dreier-Sturm aufbieten. Außer den Langzeitverletzten Erik Durm, Raphael Guerreiro, Marcel Schmelzer, Marco Reus und Maximilian Philipp meldeten sich beim BVB alle fit. Auch Jeremy Toljan kann trotz muskulärer Probleme mitwirken. Während bei Dortmund keinem Spieler eine Gelbsperre droht, sind bei den Freiburgern Janik Haberer und Caglar Söyüncü gefährdet.

Ex-Sky-Reporter Rolf Fuhrmann hat für uns die schönsten Stadien der Bundesliga gekürt. © imago/Montage

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen SC Freiburg im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Borussia Dortmund gegen SC Freiburg am Samstag ab 15.15 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 3 und HD. Kommentator ist Marcus Lindemann, in der Konferenz betreut Hansi Küpper das Spiel.

Wird Borussia Dortmund gegen SC Freiburg im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen SC Freiburg ist später ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau, im Aktuellen Sport-Studio des ZDF sowie in den Tagesthemen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen SC Freiburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen SC Freiburg an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

KOMMENTIEREN