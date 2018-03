Wegen ungewohnter Anstoßzeit beim BVB: Hannover 96 stellt den Bio-Rhythmus um

Otto Addo: Vom VfL 93 Hamburg wechselte der Offensivspieler im Sommer 1996 zu Hannover 96. Dort gelang ihm mit den „Roten“ der Aufstieg aus der damals drittklassigen Regionalliga in die 2. Bundesliga. 1999 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er in sechs Jahren aufgrund zahlreicher Verletzungen lediglich auf 98 Spiele und 16 Tore kam.

Otto Addo: Vom VfL 93 Hamburg wechselte der Offensivspieler im Sommer 1996 zu Hannover 96. Dort gelang ihm mit den „Roten“ der Aufstieg aus der damals drittklassigen Regionalliga in die 2. Bundesliga. 1999 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er in sechs Jahren aufgrund zahlreicher Verletzungen lediglich auf 98 Spiele und 16 Tore kam. © Deborah Jayne Kinsey

Leonardo Bittencourt: Als großes Talent war der damals 18-Jährige 2012 von Energie Cottbus zu Borussia Dortmund gekommen. Ein Jahr später folgte der Wechsel zu Hannover 96 – der BVB sicherte sich allerdings eine Rückkaufoption. Für Hannover schoss er in zwei Spielzeiten (57 Spiele) fünf Tore. Dann folgte der Wechsel zum 1. FC Köln. © dpa