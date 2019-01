Borussia Dortmund gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Das Hinspiel war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Erstmals in der Geschichte der Partie gab es ein 0:0. Es war das einzige Spiel für Hannover 96 im gesamten Kalenderjahr 2018 ohne Gegentor. Die Partie Borussia Dortmund gegen Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) spricht eine andere Sprache. Mit einer Nullnummer rechnen weder Fans noch Experten. Ex-Wolfsburg-Spieler Stefan Schnoor (47) tippt in der Zeitschrift SPORT BILD ein 2:0 für den BVB, der seinen Vorsprung gegenüber dem FC Bayern München, der erst am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart ran muss, ausbauen könnte.