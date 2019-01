Die Startaufstellung: So beginnt Hannover 96 auswärts bei Borussia Dortmund

Hannover 96 tritt als Tabellenvorletzter beim Spitzenreiter Borussia Dortmund an. Der BVB will im Meisterschafts-Fernduell mit dem sechs Punkte zurückliegenden FC Bayern München, der an diesem Wochenende auf den Drittletzten VfB Stuttgart trifft, dringend weiter punkten. Die "Roten" gehen mit einem angezählten Trainer André Breitenreiter in die Partie.