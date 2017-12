Borussia Dortmund in der Europa League - Niederlage gegen Real Madrid

Roman Bürki: Seit er sich eine ganze Reihe von Fehlern und Unsicherheiten geleistet hat, steht Roman Bürki in Dortmund unter besonderer Beobachtung. In Leverkusen zeigte der Schweizer mal wieder eine tadellose Partie, daran galt es in Madrid anzuknüpfen. Beim ersten Schuss von Ronaldo zeigte Bürki eine Unsicherheit und musste nachfassen, sonst agierte er sicher, bei den Toren war er machtlos. NOTE 3 © Getty

Marc Bartra: Dortmunds Spanier dürfte besonders motiviert gewesen sein, schließlich wurde er bei Reals Erzfeind in Barcelona ausgebildet. Bartra lief nicht als Innenverteidiger sondern auf der für ihn ungewohnten Position auf der rechten Abwehrseite auf, die ihm erkennbar nicht liegt. Vor den ersten beiden Toren von Real verweigerte Bartra die Abwehrarbeit und kam auch sonst ständig zu spät. Sein schöner Pass auf Aubameyang hübschte eine ganz schwache Leistung nur unwesentlich auf. NOTE 5 © Getty

Sokratis: Seit Dortmunds Hintermannschaft wankt wie eine griechische Zeder im Herbststurm, schaut Dortmunds Innenverteidiger Sokratis noch grimmiger als ohnehin schon. Als Real wirbelte kam auch Sokratis ins Schwimmen, gegen Ronaldo klärte er mehrmals resolut. Eine ordentliche Leistung. NOTE 3 © Getty

Neven Subotic: Die Krise macht’s möglich: Neven Subotic ist von der Tribüne auf den Rasen zurückgekehrt, er soll der wankenden Hintermannschaft mit Ruhe und Routine Halt geben. Das tat Subotic, dirigierte viel und hielt den Laden hinten so gut wie möglich zusammen. NOTE 3 © Getty

Marcel Schmelzer: Dortmunds Kapitän erlebt eine neue Phase seiner Karriere, er spielt derzeit nicht wie gewohnt links in der Viererkette, sondern als Teil der Dreierkette, mit der die Dortmunder ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen wollen. Bei der Führung von Real war Schmelzer zu weit weg vom Gegenspieler, dafür war seine Flanke vor dem 1:2 durch Aubameyang richtig stark. NOTE 3 © Getty

Nuri Sahin: Der Deutsch-Türke aus Meinerzhagen konnte in Zeiten des Niedergangs auch nicht dafür sorgen, die riesigen Lücken in der Dortmunder Hintermannschaft zu schließen. Bei seinem ehemaligen Klub agierte Nuri Sahin zu langsam, um wirklich Wirkung zu erzeugen. Sehenswert allerdings seine Vorarbeit zum Dortmunder Ausgleich. NOTE 3 © Getty

Raphael Guerreiro: Die technischen und strategischen Fähigkeiten ihres Portugiesen haben die Dortmunder während seiner verletzungsbedingten Abwesenheit schmerzlich vermisst, seit Raphael Guerreiro zurückgekehrt ist, belebt er das Spiel des BVB auf der linken Seite spürbar. Gegen Real hatte Guerreiro zu Beginn große Probleme in der Rückwärtsbewegung, fing sich dann aber zunehmend ohne zu glänzen. NOTE 4 © Getty

Mahmoud Dahoud: So richtig angekommen ist Mahoud Dahoud in Dortmund noch nicht. Die Auftritte des ehemaligen Gladbachers wirken merkwürdig teilnahmslos, dennoch durfte Dahoud in Madrid von Beginn an ran. Ein Befreiungsschlag wurde der Auftritt nicht, im Gegenteil, das Spiel lief komplett an Dahoud vorbei. NOTE 5 © Getty

Shinji Kagawa: Ein Aktivposten im Dortmunder Mittelfeld, Kagawa unterliefen zwar einige Ungenauigkeiten, aber er bemühte sich auffallend, dem Spiel des BVB Kontur zu verleihen, war viel unterwegs und enorm emsig. Allerdings vergab der Japaner eine riesige Möglichkeit. NOTE 3 © Getty

Christian Pulisic: Der junge Amerikaner war in den letzten Wochen einer der wenigen Profis bei der Borussia, an dem die grassierende Krise weitgehend vorbeiging. Auch in Madrid agierte Pulisic auffällig und sorgte für viel Alarm auf der rechten Außenbahn. Von diesem Teenager wird man in Europa noch viel hören. NOTE 2 © Getty

Pierre-Emerick Aubameyang: Dass Real Madrid der erklärte Lieblingsverein von Pierre-Emerick Aubameyang ist, bei dem der Stürmer lieber heute als morgen anheuern würde, ist hinlänglich bekannt, weil Aubameyang aus seiner Vorliebe nie einen Hehl gemacht hat. Nun durfte er mal wieder im Bernabeu Stadion vorspielen, vor Spiel hatte sich sein Trainer Peter Bosz noch einen Scherz mit Aubameyang erlaubt, als er zu Protokoll gab, der Spieler nicht gut genug für die Königlichen. Der Gabuner bemühte sich, war aber oft allein auf weiter Flur. Vergab eine große Möglichkeit, als er den Ball frei neben den langen Pfosten schob, aber kurz vor und nach der Pause feierte er dann doch noch zwei Erfolgserlebnisse. Aubameyang hinterließ einen starken Eindruck, aber ob das als Bewerbung reicht? NOTE 2 © Getty

Julian Weigl: Der Nationalspieler sorgte vor wenigen Tagen für Störgeräusche im Dortmunder Lager, als er in Leverkusen eine taktische Vorgabe seines Trainers Peter Bosz ignorierte und als Folge ausgewechselt wurde. In Madrid kam der zuletzt formschwache Julian Weigl in der 65. Minute für Nuri Sahin und verrichtete seinen Job im defensiven Mittelfeld zuverlässig. Vielleicht freunden sich Bosz und Weigl ja bald wieder an. NOTE 3 © Getty

Ömer Toprak: Der Türke kam in der Schlussphase, um das Unentschieden über die Zeit zu bringen, was nicht gelang. Toprak war wenige Augenblicke auf dem Feld, als das dritte Tor für Real fiel, Schuld daran traf ihn jedoch keine. OHNE NOTE © Getty