Borussia Dortmund in Noten: Die Einzelkritik zum Remis gegen Wolfsburg

Roman Bürki: Vor der Partie wurde der Schweizer noch von Tim Wiese kritisiert, dass er zu viele Fehler machen würde. Gegen Wolfsburg war davon nicht zu sehen. Lange war er beschäftigungslos. Als er da sein musste, parierte er herausragend und teilweise mit etwas Glück - wie in der 37. Minute gegen Daniel Didavi oder Origi (58.). NOTE 2

Lukasz Piszczek: Der Pole kehrte nach einer längeren Verletzungspause wieder zurück und war der gewohnt starke Mann auf der rechten Abwehrseite. Schaltete sich regelmäßig in die Angriffe mit ein und war so an mehreren Chancen beteiligt. Er lief seine Gegner gut an und stand in der Defensive sicher. NOTE 3

Sokratis: Er kümmerte sich vornehmlich um Origi und machte das sehr ordentlich. Der Belgier sah gegen Sokratis kaum Land. Er versuchte sich immer wieder im Spielaufbau, was oft allerdings verpuffte. NOTE 3

Ömer Toprak: Der türkische Nationalspieler war da, wenn er gebraucht wurde. Rettete in der 34. Minute gegen den einschussbereiten Divock Origi. Viel ansonsten durch robuste Tacklings auf. NOTE 3

Jeremy Toljan: Durch die Ausfälle von Marcel Schmelzer und Raphael Guerreiro musste er heute auf der linken Abwehrseite ran und machte eine solide Partie. Oft stand er sogar höher als Jadon Sancho, was dem BVB auf der linken Seite mehr Anspielstationen ermöglichte. Leistete sich allerdings einige Unsicherheiten in Offensive und Defensive. NOTE 4

Julian Weigl: Der deutsche Nationalspieler spielt unter Stöger wieder etwas tiefer, fand allerdings gegen Wolfsburg nicht richtig ins Spiel. Er wurde das gesamte Spiel über von Didavi in Deckung genommen, was Weigls Bewegungsradius deutlich einschränkte. NOTE 4

Mario Götze: Auch er feierte nach längerer Verletzungspause sein Comeback für den BVB. Er war viel unterwegs und stets eine Anspielstation. Tauschte mit Sancho mehrmals im Spiel die Positionen und kam so zu gefährlichen Pässen. In der 43. Minute legte er auf Alexander Isak auf, in der 48. Minute bereitete er die Riesenchance für Yarmolenko vor. Für ihn kam Mo Dahoud in der 56. Minute. NOTE 2

Jadon Sancho: Der Engländer feierte sein Startelfdebüt für Borussia Dortmund, weil der Amerikaner Christian Pulisic verletzt fehlte. Sancho deutete sein Potenzial mehrfach an, leistete sich aber auch viele Stockfehler. Dazu hatte er keine gute Zweikampfführung. Traf in der 53. Minute den Pfosten. NOTE 4

Shinji Kagawa: Der Japaner spielte nicht so auffällig wie sonst schon mal, war dennoch oft an den gefährlichen Aktionen beteiligt. Mehrmals öffnete er das Spielfeld für seine Mitspieler und schickte sie in die freien Räume. In der 53. Minute etwa legte er Sancho auf, der daraufhin den Pfosten traf. NOTE 3

Andrey Yarmolenko: Er machte grundsätzlich ein gutes Spiel - hätte er nicht gleich mehrfach beste Chancen ausgelassen. Schon in der 8. Minute vertändelte er einen Konterversuch, weil er den Ball nicht unter Kontrolle bekam. In der 22. verpasste er eine Hereingabe von Piszczek und traf gut neun Minuten später nur das Außennetz. Die beste Gelegenheit hatte er in der 48. Minute, als er freistehend vor dem leeren Tor vergab. Er war ein sehr unglücklicher Auftritt. Musste in der 78. Minute für Sahin Platz machen. NOTE 5

Alexander Isak: Der Schwede feierte sein Startelfdebüt für Borussia Dortmund, weil er laut Stöger "fokussiert" war. Er durfte für den suspendierten Aubameyang ran, konnte aber keine großen Akzente setzen. Verpasste ein Yarmolenko-Flanke knapp und traf in der 43. Minute nach Götze-Zuspiel nur das Lattenkreuz. Ein couragierter Auftritt. NOTE 3

Mo Dahoud: Er kam in der 56. Minute für Götze und übernahm die Position 1:1. NOTE 4

Andre Schürrle: Der deutsche Nationalspieler kam in der 68. Minute für Isak und ordnete sich auf der rechten Angriffsseite für Yarmolenko ein, der ins Sturmzentrum rückte. Hatte in der 78. Minute eine gute Möglichkeit, verfehlte das Tor aber. OHNE WERTUNG