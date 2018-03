Borussia Dortmund in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Hannover 96

Michy Batshuayi war gegen Hannover 96 einmal mehr der Matchwinner des BVB. Der Belgier schoss in der 14. Minute sehenswert das 1:0 für die Borussia, die damit weiter auf Champions-League-Kurs bleibt. Der SPORTBUZZER hat Batshuayi und seine Kollegen benotet. Klickt Euch durch die Bildergalerie! © imago/Kirchner-Media

Roman Bürki: In Salzburg war Bürki der Einzige, der höheren Ansprüchen genügte und sich gegen das Ausscheiden in der Europa League stemmte. Gegen Hannover konnte einem Bürki leid tun, weil er so wenig zu tun bekam, dass man befürchten musste, er friere bei Minustemperaturen ein. Als er gegen Schwegler und Füllkrug gefordert wurde, war er allerdings da, der Schweizer war bis zum Schlusspfiff sehr aufmerksam. NOTE 2 © Getty

Lukasz Piszczek : Auf der rechten Außenbahn ist der Pole gesetzt, auch wenn er nicht frei von Fehlern ist. Gegen Hannover war er in der Defensive so beschäftigungslos, dass er sich immer wieder nach vorne einschalten konnte. Allerdings fehlte seinen Pässen und Flanken jegliche Präzision. NOTE 4 © imago/Nordphoto

Manuel Akanji : International ist der Schweizer nicht spielberechtigt, in der Bundesliga dagegen gesetzt, weil seine Kollegen in der Innenverteidigung ihre Form nicht finden. Der junge Akanji macht es besser: Resolut in der Zweikampfführung (90 Prozent seiner Zweikämpfe gewann er) und so gekonnt in der Spieleröffnung, wie man das in Dortmund seit dem Weggang von Mats Hummels nicht mehr gesehen hat. Eine starke Leistung, auch wenn er in der 80. Minute zu spät in den Zweikampf kam und gelb sah. NOTE 2 © Getty

Ömer Toprak : In Salzburg bekam der Türke eine Pause, weil er muskuläre Probleme hatte, gegen Hannover rückte er zurück in die Stammelf, wusste aber nicht zu gefallen. Zu behäbig und mit zu vielen Fehlern, wenn er das Spiel mit vertikalen Pässen in Schwung bringen sollte. In der Halbzeit war nach einer bescheidenen Vorstellung verletzungsbedingt Schluss. NOTE 4 © imago/Kirchner-Media

Marcel Schmelzer: Der Kapitän des BVB taumelt derzeit, Marcel Schmelzer tut sich sichtlich schwer, seine Form zu finden. Gegen Hannover gelang ihm kaum etwas, seinem Gegenspieler Felix Klaus ließ er viel zu viel Raum. Selbst mit ruhenden Bällen bei Freistößen vermochte Schmelzer nichts anzufangen, sondern jagte das Spielgerät meterweit über das Tor. NOTE 5 © Getty

Gonzalo Castro: Gonzalo Castro ist einer der vielen Dortmunder Akteure, deren Formschwäche für Ratlosigkeit sorgt. Weil Julian Weigl noch schlechter drauf ist, bekam Castro erneut seine Chance, lief so viel, dass er nach einer viertel Stunde seine Handschuhe ablegte, hatte aber bei allem Elan zu wenig kreative Ansätze. NOTE 4 © imago/Moritz Müller

Mahmoud Dahoud: Der ehemalige Gladbacher ist derzeit einer der wenigen Aktivposten in einer weitgehend lethargischen Mannschaft. Auch gegen Hannover war Dahoud viel unterwegs, allerdings gelang es ihm zunächst nicht wie zuletzt, Struktur in die Dortmunder Angriffsbemühungen zu bringen. Nach dem Seitenwechsel steigerte er sich, klasse sein Solo, sein Weitschuss und sein Schlenzer ans Außenneetz. Auffälligster Dortmunder in der zweiten Halbzeit. NOTE 3 © imago/Thomas Bielefeld

Christian Pulisic: In Salzburg war der quirlige Amerikaner wegen einer Grippe zum Zuschauen verurteilt, gegen Hannover sollte er mit seiner Schnelligkeit Löcher in die gegnerische Hintermannschaft reißen. So weit die Theorie, in der Praxis bekam Pulisic kaum etwas zustande. Offenbar war der Teenager noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Nach 70 Minuten wurde er erlöst. NOTE 5 © Getty

Mario Götze: Dem Schützen des Tores, das Deutschland zum Weltmeister machte, bläst der Wind derzeit eiskalt ins Gesicht: Götze wurde nach seinerschwachen Leistung in Salzburg in der Halbzeit ausgewechselt und danach erst von seinem Trainer Peter Stöger und dann auch noch von Bundestrainer Löw angezählt. Gegen Hannover gab es die Chance zur Rehabilitation, die der 25-Jährige nutzte. Götze war in der starken Anfangsphase der auffälligste Spieler auf dem Platz, dribbelte, flankte, schoss und führte viele Zweikämpfe. Dieses Niveau konnte Götze aber nicht bis zum Schlusspfiff durchhalten, nach dem Seitenwechsel war er platt und fiel nur noch dadurch auf, dass er im Abseits stand. NOTE 3 © Getty

André Schürrle: Auch Schürrle kann sich derzeit nicht sicher sein, bei der WM im Sommer im Kader des Weltmeisters zu stehen. Der schnelle Offensivmann ist zwar viel unterwegs, brauchbare Aktionen sind allerdings eher selten. Auch gegen Hannover lief Schürrle viel, bereitete den Dortmunder Führungstreffer mit einem Eckball vor und war ein Aktivposten. War bis zum Schluss auffällig in einer stark nachlassenden Mannschaft. NOTE 3 © imago/Nordphoto

Michy Batshuayi: In Salzburg konnte einem Michy Batshuayi leid tun, denn der Mittelstürmer bekam kaum einen Ball. Das änderte sich gegen Hannover schon nach 44 Sekunden, als der Belgier den Ball an den Pfosten schob. Auch danach tauchte Batshuayi immer wieder in der gefährlichen Zone auf. Sein Führungstreffer mit der Hacke war eine Augenweide. NOTE 2 © Getty

Sokratis: Der griechische Manndecker kam in der zweiten Halbzeit für den verletzten Toprak und beschränkte sich damit, sich auf seine defensiven Aufgaben zu konzentrieren, was ihm weitgehend gelang. NOTE 3 © imago

Julian Weigl: Der zuletzt chronisch schwächelnde Nationalspieler kam in der 65. Spielminute für Castro um mitzuhelfen, den ebenso knappen wie wertvollen Vorsprung ins Ziel zu retten. Viel Werbung in eigener Sache konnte er in der verbleibenden Spielzeit nicht machen, Weigl wird sich wohl weiter hinten anstellen müssen. NOTE 4 © imago