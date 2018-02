Borussia Dortmund lässt gegen Augsburg zwei Punkte liegen - Fan-Proteste gegen Montagsspiele gehen weiter

Roman Bürki - Bürki erlebt in dieser Saison das ewige Auf und Ab im Profifußball besonders intensiv. Zuletzt brachte der Schweizer seine Gefühlswelt in diesem Satz auf den Punkt: „Eine Woche bist du der Held, eine Woche bist der Idiot.“ Gegen Augsburg schlug das Pendel mal wieder Richtung Held aus, zumindest hatte Bürki keine Szene, die ihn als Idiot brandmarkte. Der Keeper musste sich mangels Beschäftigung mit gymnastischen Übungen warmhalten, als er beim Freistoß von Schmid gefordert wurde, hielt er glänzend. Beim Ausgleich reagierte er zuerst klasse, war beim Nachschuss jedoch chancenlos. Note: 3 © imago

Lukasz Pisczczek - Der Pole, beim BVB in Normalform ein Garant für Zuverlässigkeit, sucht sein Wochen nach der Beständigkeit, die ihn einst sogar für Real Madrid interessant gemacht hat. Zu viele Ungenauigkeiten und Fehlpässe, das sollte gegen Augsburg besser klappen. Piszczek war auf der rechten Bahn viel unterwegs, er lieferte eine engagierte Vorstellung, auch wenn nicht alle Flanken kamen. Note: 3 © imago

Sokratis - Der Fels in der Brandung in der Dortmunder Mannschaft ist ein Grieche. Wenn Trainer Peter Stöger zuletzt monierte, das körperlose Spiel des BVB habe mit Männerfußball wenig zu tun, kann er Sokratis nicht gemeint haben. Auch bei der Montag-Abend-Schicht warf sich der Manndecker mutig dazwischen, ließ beim Ausgleich jedoch Danso ziehen, anstatt ihn am Kopfball zu hindern. Note: 4 © imago

Ömer Toprak - Auch Ömer Toprak agierte in der Innenverteidigung zuletzt solide, ohne die unerbittliche Zweikampfhärte von Sokratis auf den Platz zu bringen. Topraks Stellungsspiel war in Ordnung, aber der durchaus ordentliche Gesamteindruck litt wieder mal durch manch pomadige Aktion. Note: 4 © imago

Marcel Schmelzer - Der Kapitän ist wieder an Bord, gegen Bergamo gelang ihm bei seinem Comeback sogar ein ganz seltenes Kunststück: Ein Tor. Gegen Augsburg durfte Schmelzer wieder von Beginn an ran und beschränkte sich auf seine Kernkompetenz links in der Viererkette. Das tat er solide, und das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber den wackligen Vorstellungen seines Vertreters Toljan. Note: 3 © imago

Gonzalo Castro - Nuri Sahin und Mahmoud Dahoud zuletzt ganz schwach, da durfte sich Gonzalo Castro mal wieder als Adjudant von Weigl versuchen, obwohl auch der ehemalige Leverkusener seiner Form zuletzt hinterhergelaufen war. Auch gegen Augsburg lief Castro fiel und eroberte manchen Ball, blieb aber spielerisch erneut weit hinter seinen Möglichkeiten. Tiefpunkt war sein Fehlpass über 30 Meter ins Seitenaus. Nach einer Stunde war Schluss. Note: 4 © imago

Julian Weigl - In Italien gelbgesperrt und schmerzlich vermisst, durfte Julian Weigl im Bundesliga-Alltag wieder die Aufgabe übernehmen, im defensiven Mittelfeld die Löcher zu stopfen. Doch irgendwie wirkt Weigl weiterhin merkwürdig gehemmt und rettet sich mit Sicherheitspässen, anstatt das Spiel mal mit vertikalen Bällen schnell zu machen. Schlimm sein Fehlpass Mitte der zweiten Hälfte, den Caiuby allerdings nicht nutzen konnte. Note: 5 © imago

Mario Götze - Auch Mario Götze gehört zu den Offensivkräften im Dortmunder Spiel, die sich zuletzt Lob verdienten. Der Weltmeister wirkt frisch und tatendurstig, war viel unterwegs und suchte immer den Risikopass in die Schnittstelle. Eine starke Leistung. Note: 2 © imago

Marco Reus - Lobeshymnen für Marco Reus, wohin man sich wendet: „Für den Erfolg von Borussia Dortmund ist er ausschlaggebend“, sagte sein Kumpel Mario Götze. Für Marcel Schmelzer ist der Kollege gar „der wichtigste Spieler“. Das stimmt, Reus war erneut in blendender Spiellaune und erzielte auch noch das so wichtige 1:0. Note: 2 © imago

Andre Schürrle - Der dritte Mann im Edeltrio Reus-Götze-Schürrle kommt nach langer Anlaufphase immer besser in Tritt. André Schürrle versucht alles, um mit seiner Schnelligkeit Löcher zu reißen. Auch wenn das gegen Augsburg nicht immer gelang, war Schürrle ein Aktivposten. Note: 3 © imago

Michy Batshuayi - Rassistische Schmähungen bei der Dienstreise nach Italien, darüber ärgerte sich Michy Batshuayi zurecht maßlos und tat das via Twitter kund. Nun durfte sich Dortmunds belgischer Sturmführer wieder ausschließlich mit seinem Job auf dem Rasen beschäftigen. Doch nach fünf Toren in seinen ersten drei Auftritten herrscht seitdem Flaute. In den drei folgenden Partien traf Batshuayi kein Mal. Gegen Augsburg lief das Spiel komplett an ihm vorbei. Note: 5 © imago

Mo Dahoud - Kam nach einer Stunde für Castro, um das komplett erlahmte Dortmunder Angriffsspiel zu beleben, was ihm insofern gelang, weil er in der 67. Minute den ersten Torschuss des BVB in Halbzeit zwei abgab. Dahoud versuchte es zwei weitere Male, hatte aber kein Glück. Note: 3 © imago