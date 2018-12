Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg heute live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Borussia Dortmund kann am Samstag (15.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) gegen den SC Freiburg auf Axel Witsel setzen. Der Dortmunder Schlüsselspieler war beim 0:0 gegen den FC Brügge am Mittwoch in der Champions League kurz vor dem Schlusspfiff humpelnd ausgewechselt worden, hatte aber schon eine Stunde später Entwarnung gegeben: "Ich bin okay. Es war nur ein Krampf."

Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Dortmunder gehen mit Respekt in die Partie gegen den Tabellen-Elften aus Freiburg. "Das ist eine Mannschaft, die sehr organisiert ist, sehr kompakt steht und mehrere Systeme spielen kann", lobte Favre. Der Schweizer Fußball-Trainer verwies zudem auf gute Ergebnisse der Breisgauer gegen Spitzenteams: "Sie haben in München unentschieden gespielt und 3:1 gegen Mönchengladbach gewonnen."