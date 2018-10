Marco Reus rettet den BVB gegen Union Berlin in der Verlängerung

Ömer Toprak , Note: 4 - Lange verletzt und in der Innenverteidigung im Schatten der jungen Akanji, Diallo und Zagadou tut sich der Routinier schwer, Spielzeiten zu bekommen. Gegen Union war es soweit, Topraks erster Saisoneinsatz, dem türkischen Nationalspieler war die fehlende Spielpraxis anzumerken. Im Laufe des Spiels wurde es besser, in der Verlängerung hatte er Pech mit einem Kopfball an den Pfosten. © imago/Sven Simon