Borussia Dortmund verliert auch in Stuttgart: Internationale Pressestimmen

Roman Bürki: Eine Slapstick-Einlage zum Auftakt: Konnte in der 5. Minute den Rückpass von Bartra nicht unter Kontrolle bringen und musste zusehen, wie Akolo zur frühen VfB-Führung einschoss. Kurz danach machte er bei einem Abschlagversuch einen Fehler, er wirkte verunsichert. Auch beim zweiten Gegentor sah er unglücklich aus. NOTE 5 © imago

Marcel Schmelzer: Der Kapitän wirkte verunsichert auf seiner linken Abwehrseite, leistete sich zu viele Fehlpässe und war beim 2:1 für den VfB zu weit aufgerückt. Er kam zwar schnell zurück, konnte das Tor aber nicht mehr verhindern. Offensiv kam von ihm viel zu wenig. NOTE 4 © imago

Marc Bartra: Der Spanier spielte heute wieder in der Innenverteidigung – und leistete sich dort direkt einen dicken Bock! Sein Rückpass zu Bürki geriet zu fest, Akolo profitierte davon und schon stand es 0:1. Schmiss sich nach diesem Fehler in jeden Zweikampf und war konzentrierter im Spiel. Rettete in der 64. Minute herausragend gegen Asano. NOTE 3 © imago

Sokratis: Mit der griechischen Nationalmannschaft verpasste er die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Der Innenverteidiger spielte gegen Stuttgart souveräner als noch in den Vorwochen, ist seit Wochen aber immer mal wieder angeschlagen. Auch gegen den VfB musste behandelt werden und wurde zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselt. Für ihn kam Zagadou. NOTE 3 © imago

Jeremy Toljan: Der U21-Europameister kehrte wieder zurück in die Startelf, nachdem er in seinen ersten Einsätzen für den BVB nicht wirklich überzeugen konnte. Gegen Stuttgart war das anders. Toljan machte eine starke Partie, presste früh und lief seine Gegenspieler gut an. Stach immer wieder in die freien Räume durch und unterstützte in der Offensive. Er nutzte seinen Platz aus. NOTE 3 © imago

Julian Weigl: Peter Bosz kündigte vor dem Spiel an, den zentralen Mittelfeldspieler nur noch selten austauschen zu wollen. Weigl scheint nun das Rennen gegen Nuri Sahin gemacht zu haben. So richtig zu überzeugen wusste er allerdings nicht. Er wurde von den Stuttgartern aggressiv in Deckung genommen, weshalb er das BVB-Spiel kaum kontrollieren konnte. Besetzt in diesem Spiel aber konsequent seine Position. NOTE 4 © imago

Shinji Kagawa: Der kleine Japaner kam im Zentrum nicht so richtig zur Geltung, wurde von den Stuttgartern oft im Eins-gegen-Eins in Deckung genommen und musste nach 64 Minuten für Dahoud Platz machen. NOTE 5 © imago

Mario Götze: Unter der Woche gab er sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Hatte einen schweren Stand gegen die aggressiven Schwaben. In der ersten Halbzeit prüfte er Zieler zwei Mal aus der Distanz (28., 35.). Spielte immer wieder starke Bälle in die Tiefe und verschaffte seinen Mitspielern so Räume. War die ordnende Hand im BVB-Mittelfeld. „Holte“ den Elfmeter mit seinem Pass auf Philipp ab, den Pavard mit dem Ellbogen spielte. NOTE 2 © imago

Andrey Yarmolenko: Er Ukrainer kam wieder über den rechten Flügel und machte dort ordentlich Betrieb. Nach acht Minuten prüfte er Zieler erstmals mit einem Schuss. Er lief viel, war an fast allen Offensivbemühungen beteiligt und packte auch einmal einen Hackentrick aus (37.). War stets bemüht, aber glücklos in seinen Aktionen. Jubelte in der 71. Minute über einen vermeintlichen Ausgleichstreffer, spielte den Ball aber zuvor mit der Hand. NOTE 3 © imago

André Schürle: Es war sein erster Einsatz von Beginn an in der Bundesliga in dieser Saison. Er ersetzte Pierre-Emerick Aubameyang im Sturmzentrum. Gleich nach drei Minuten hatte er die erste Chance, doch bei seinem Schuss wurde er entscheidend von Christian Gentner gestört. Er war sehr bemüht, ging weite Wege, wich häufig auf die Flügel aus. Verschoss in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Elfmeter. Beste Szene: In der 73. Minute prüfte er Zieler. NOTE 4 © imago

Maximilian Philipp: Nachdem er zuletzt zwei Mal nicht im Kader stand, durfte er wieder von Beginn an ran. Hatte in der 14. Minute nach Vorarbeit von Schürrle eine gute Möglichkeit. Sein Schuss wurde aber abgeblockt. Philipp spielte weiter nach innen gezogen als Yarmolenko auf der anderen Seite. Erzielte in der Nachspielzeit per Nachschuss den Ausgleichstreffer, nachdem Schürrles Elfmeter zunächst von Zieler gehalten wurde. NOTE 3 © imago

Dan-Axel Zagadou: Der Franzose kam für Sokratis in der Halbzeit. Kaum im Spiel musste der BVB das zweite Gegentor hinnehmen. Er kam gegen Brekalo nicht richtig zum Mann und wurde getunnelt. Auch danach nicht sicher in der Defensive. NOTE 4 © imago

Mahmoud Dahoud: Der deutsche U21-Nationalspieler sagte im SPORTBUZZER-Interview, dass er mit seinen Einsatzzeiten zufrieden sei. Gegen den VfB Stuttgart wurde er in der 63. Minute für Kagawa eingewechselt und leistete sich gleich einen Ballverlust. Doch Asano wurde von Bartra gestoppt. Brachte nicht die erhoffte Sicherheit. NOTE 4 © imago