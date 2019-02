Gladbach-Verteidiger Matthias Ginter: Mentalitäts-Debatte im Fußball "einfach Blödsinn"

Die Weltmeister Christoph Kramer und Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach halten nichts von Mentalitäts-Debatten im Fußball. "Bei diesem Thema könnte ich mich in Rage reden", sagte Kramer in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und erläuterte: "Wenn man im Fußball Dinge nicht erklären kann, ist man immer schnell dabei, zu sagen: Der ist einen Schritt zu spät, kommt nicht in die Zweikämpfe, die Mannschaft will nicht so richtig.“ Das liege aber immer am Spiel und nicht an den mentalen Eigenschaften, meinte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler.