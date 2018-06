Gladbach-Fans diskutieren über 96-Stürmer Füllkrug: "Kann im Spiel sogar böse gucken"

Am Dienstag hat die Plattform transfermarkt.de die neuen Marktwerte der Spieler von Hannover 96 veröffentlicht. Stürmer Niclas Füllkrug ist nach dem Update acht Millionen Euro wert. 96 könnte für ihn aber weit mehr erzielen. Ein Angebot über 11 Millionen Euro aus Gladbach wurde abgelehnt. Aus England wurden 96 sogar 15 Millionen geboten, aber Füllkrug sieht seine Zukunft eher in Deutschland als auf der Insel.

Aber auch in Hannover? Betont hat der Ricklinger Junge immer wieder, wie wohl er sich in Hannover fühlt. Die bessere sportliche Perspektive bietet aber die Borussia. Ziemlich sicher wird der Club von Ex-96-Trainer Dieter Hecking sein Angebot noch mal aufbessern, ob es dann den 96-Ansprüchen genügt ist eine andere Frage.

Bei den Fans von Borussia Mönchengladbach scheiden sich an der Personalie Füllkrug derweil die Geister. "Den will ich nicht mal für unter 10 (Millionen Euro - d.Red.) haben", schreibt User "pate85" auf transfermarkt.de. "Völlig überschätzt der Spieler. Da gehe ich lieber mit Drmic in die Saison."

"Füllkrug einer der besten Kopfballspieler"

Es gibt allerdings auch die gegenteilige Meinung. So meint "ColaRumCerrano" im Fanforum von Borussia Mönchengladbach: "Für mich ist er genau der Spieler, den wir gerade für den kommenden Kader benötigen. Einer, der jedem Ball hinterher geht, der den Körper hat und einzusetzen weiß um Bälle festzumachen, der einer der besten Kopfballspieler der Buli ist und Chancen auch gerne mal verwertet. Zudem kann er im Spiel sogar böse gucken."