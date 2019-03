Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach erwartet den FC Bayern

Diesen Abend haben sie in München nicht vergessen, allen voran Niko Kovac nicht. Das 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach war die höchste Niederlage in der Amtszeit des Kroaten als Trainer des FC Bayern. Die Heimklatsche markierte Anfang Oktober einen Tiefpunkt in der Fußball-Bundesliga. In der Tabelle stürzte der deutsche Serienmeister damals auf Platz sechs ab. Jetzt kommt es am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim Topspiel Dritter gegen Zweiter im Borussia-Park zur Revanche. Und die Gladbacher sollen für Kovac und die Bayern im Titelkampf nicht wieder zum Stolperstein werden.

"Es geht jetzt wirklich ins Finish. Da will jeder seine Ziele erreichen. Wir müssen zusehen, dass wir in Gladbach punkten. Wir werden die drei Punkte unbedingt brauchen", erklärte Kovac. "Wir haben jetzt wichtige Monate vor uns. Ich hoffe, dass die Mannschaft und der Trainer die Ergebnisse erzielen, die wir brauchen", betonte auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der die Münchner Ansprüche formulierte: "Es wäre schön, wenn wir Ende Mai wieder auf dem Rathausbalkon die eine oder andere Silberware vorzeigen dürfen."