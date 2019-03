Von Nachwuchs-Internat bis Hotel-Komplex: So baut Gladbach-Manager Eberl die Zukunft

Wenn der hypermoderne Mannschaftsbus des FC Bayern am Sonnabend gegen 17 Uhr in die Hennes-Weisweiler-Allee abbiegt, dürften sich sogar einige Stars des Meisters vor ihrem Bundesligaspiel in Mönchengladbach (18.30 Uhr, Sky) verwundert die Augen reiben. Denn seit dem letzten Auftritt der Bayern im Mönchengladbacher Borussia Park hat sich dort einiges verändert.

Gegenüber des Stadions ist nicht nur ein neues Nachwuchsinternat, sondern dazu auch ein Hotelkomplex entstanden, der deutschlandweit einmalig ist. Die Themenzimmer sind im Look der Erfolge des Klubs designt, durch die Fenster können Gäste entweder auf den Borussia Park schauen oder auf der anderen Seite den U-Mannschaften vom Frühstück aus zusehen. Im siebenstöckigen Gebäude des Neubaus „Borussia 8 Grad“ sind Rehabereich und Fanshop integriert. Nächster Meilenstein wird das XXL-Vereinsmuseum, welches demnächst eröffnet werden soll. Doch das ist längst nicht alles.

Die Pläne für einen weiteren Millionenbau hat Sportdirektor Max Eberl schon vorliegen. Trainer, Spieler und medizinischer Stab sollen im neuen Profileistungszentrun bestmögliche Arbeitsmöglichkeiten bekommen: Besprechungs- und Aufenthaltsräume, Schlafräume für die Profis, damit diese bei Bedarf im Borussia-Park übernachten können.

Eberl feiert Gladbach-Jubiläum: "Traumhafter Weg"

Doch nicht nur infrastrukturell scheint die Borussia bestens gerüstet für die Zukunft. Als einer der wenigen Bundesligaklubs sind die Namensrechte am Stadion noch nicht verkauft, die Arena gehört ab 2036 zu 100 Prozent dem Verein, Borussia zahlt jährlich vier Millionen Euro ab. Eberl feierte im vergangenen Oktober sein zehnjähriges Dienstjubiläum und blickt voller Stolz zurück: „Es war ein traumhafter Weg, den wir bei Borussia gemeinsam gegangen sind. Steinig, aber traumhaft. Diese Entwicklung, sportlich wie infrastrukturell, war nicht vorherzusehen; nicht vor zehn Jahren und erst recht nicht vor knapp 20 Jahren, als ich meinen ersten Spielervertrag in Gladbach unterschrieben habe und der Klub nah am wirtschaftlichen Kollaps vorbeischrammte.“

Der ehemalige Mittelfeldspieler ist der Baumeister des Erfolgs – wirtschaftlich wie auch sportlich. Trotz Verkäufen von Topspielern wie Marco Reus (zum BVB), Granit Xhaka (zum FC Arsenal) oder Marc-Andre ter Stegen (zum FC Barcelona) ist es Eberl gelungen, diese Stars nicht nur adäquat zu ersetzen, sondern auch den Erfolg zu konservieren oder sogar noch auszubauen.

FCB-Trainer Kovac: "Gladbach ist richtig gut"

Seit der Rettung in der Relegation 2011 spielte Gladbach fünfmal international, qualifizierte sich zweimal für die Gruppenphase der Champions League. Vor der Partie gegen München liegt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking trotz zuletzt zweier Heimniederlagen gehen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt (beide 0:3) auf Platz drei und ist voll auf Kurs Königsklasse. Das sieht auch der Gegner. Bayern-Trainer Niko Kovac, der auf Franck Ribéry (Magen-Darm) verzichten muss: „Gladbach ist richtig gut, auch wenn die letzten Ergebnisse das nicht hergeben.“ Der Einsatz von Manuel Neuer war zuletzt wegen einer Grippe unklar - gegen Gladbach steht er aber im Tor. Auf Leon Goretzka (Sprunggelenk) und David Alaba (Sehnenreizung) muss Kovac im Topspiel verzichten.

Borussia Mönchengladbach als dritte Kraft in der Bundesliga

Seit Eberl bei Borussia das Sagen hat, holten nur vier Klubs in diesem Zeitraum mehr Punkte: Eben die Bayern, dazu Dortmund, Leverkusen und Schalke. Auch aufgrund der winkenden Millionen-Einnahmen ist Gladbach auf dem besten Weg, sich hinter München und Dortmund als dritte Kraft zu etablieren.

Zu einem Titel wird es in dieser Saison wohl nicht reichen. Das letzte Mal durfte Gladbach vor 24 Jahren den DFB-Pokalsieg 1995 feiern. Eberl: „Ich habe Vertrag bis 2022 und habe immer gesagt, dass mir in Gladbach noch etwas fehlt. Wir hatten Abstiegskampf, Relegation, Champions League, Europa League, Pokalhalbfinale. Aber ich habe noch kein Finale erlebt und keinen Pokal in den Händen gehalten. Das wäre das Allergrößte.“

