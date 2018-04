Hier im Liveticker: Der VfL Wolfsburg fordert Borussia Mönchengladbach

Der Abstiegskampf geht in seine entscheidende Phase. Den Anfang am 31. Spieltag macht der VfL Wolfsburg, der in Gladbach gastiert. Die Punkteausbeute der "Fohlen" ist fast genau so bescheiden, wie die der "Wölfe". Während es für Erstere darum geht, die Chance auf Europa zu wahren, steht für die Anderen die Flucht vor der Relegation im Fokus.