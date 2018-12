Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf den 1. FC Nürnberg

Trotz seiner verheerenden Bilanz in der Fremde will der 1. FC Nürnberg auch bei Heimmacht Borussia Mönchengladbach couragiert auftreten. Gerade einmal zwei mickrige Pünktchen holten die abstiegsbedrohten Franken seit ihrer Bundesligarückkehr auswärts. Die Gladbacher um den früheren „Club“-Coach Dieter Hecking gewannen dagegen ihre vergangenen zehn Bundesliga-Heimspiele.

Das sei schon „ein dickes Brett, aber jede Serie wird irgendwann mal reißen“, meinte Nürnbergs Trainer Michael Köllner vor dem letzten Hinrunden-Auswärtsspiel seiner Mannschaft am Dienstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim Tabellenzweiten. „Wir müssen extrem aggressiv spielen, den Gegner schon in seiner Hälfte attackieren und auch versuchen, selbst unsere Möglichkeiten zu generieren. Wir können uns nicht nur hinten reinstellen und warten, dass was passiert.“

Passiert ist dem FCN auf fremden Plätzen in dieser Saison schon einiges. Vor allem das 0:7 bei Borussia Dortmund und das 0:6 bei RB Leipzig sind eine schwere Hypothek. Gegen Mannschaften ab Platz sechs habe der „Club“ auswärts jedoch „nicht schlecht ausgesehen“, befand Manager Andreas Bornemann.