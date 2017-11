Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Neun Spiele, neun Siege – der deutsche Rekordmeister geht trotz des nicht souveränen 2:1-Erfolges als Favorit in die Partie Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker). „Wir haben den Ehrgeiz, gegen die Bayern gewinnen zu wollen und wissen, dass wir sie an einem guten Tag schlagen können“, sagte Gladbach-Coach Dieter Hecking (52) in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Als Stürmer in Mönchengladbach hat Hecking ab 1983 selbst den heutigen Bayern-Trainer und Ur-Gladbacher Jupp Heynckes (72) kennengelernt. „Wir mussten immer so lange Spielen, bis seine Mannschaft beim Fünf gegen Fünf gewonnen hat“, erinnert sich Hecking an seinen einstigen Mentor.