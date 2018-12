Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf den VfB Stuttgart

Mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen will der VfB Stuttgart auch bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag 18 Uhr) punkten. „Sie sind der Favorit. Wir sind der Außenseiter. In dieser Rolle wollen wir überraschen“, sagte VfB-Coach Markus Weinzierl vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten. Mut macht dem 43-Jährigen nicht nur die Leistung seiner Mannschaft in den vergangenen Partien, sondern auch die Statistik. Mit 14 Auswärtssiegen in Gladbach gelangen den Schwaben bei keinem anderen Gegner mehr.

Allerdings ist Mönchengladbach seit Monaten zu Hause ungeschlagen, könnte mit dem saisonübergreifend zehnten Heimerfolg in Serie sogar die Klubbestmarke im Borussia-Park einstellen. Gladbachs Trainer Dieter Hecking ist daher entsprechend entspannt: „Meine Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck auf mich. Sie würde auch am Sonntag nicht unruhig werden, wenn es mal länger 0:0 steht.“