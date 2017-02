Böse Überraschung: 96-Reserve verliert zuhause gegen Tabellen-Schlusslicht Eichede

Das neue Jahr fängt so an, wie das alte aufgehört hat: Die U21 von Hannover 96 tut sich auf eigenem Platz schwer. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SV Eichede gab es zum Punktspielauftakt sogar eine 1:2-Niederlage. „Das ist enttäuschend. Wir sind von Beginn nicht aggressiv genug in das Spiel gegangen“, sagte 96-Trainer Mike Barten.

Der Coach hatte auf ein frühes Tor seiner Mannschaft gehofft. Doch aus dem Plan wurde nichts. Denn Eichede gelang bereits in der siebten Minute die Führung. Allerdings half dabei der insgesamt unglücklich agierende Maurice Springfeld kräftig mit – er fälschte eine Flanke in das eigene Tor ab. Torwart Marko Maric hatte dabei keine Abwehrchance. Barten bemängelte bereits während der Hinrunde immer wieder die Abschlussschwäche. Und auch das setzte sich gegen den Letzten fort. Elias Huth vergab freistehend aus acht Metern (13.) und traf den Ball nach einer Flanke von Fabian Senninger mit dem Kopf nicht richtig (23.). Immerhin erhöhten die Gastgeber vor 250 Zuschauern den Druck und kamen durch Valmir Sulejmani zum Ausgleich (36.).

„Nach dem Seitenwechsel hatten wir weiterhin deutlich mehr Ballbesitz, aber zu wenig Ertrag“, so Barten. Heißt: Bis zum gegnerischen Strafraum sah es oft ansehnlich aus, doch dann kam das Zuspiel nicht beim Mitspieler an oder der Abschluss war zu harmlos. Effektiver war Eichede: Mit einem der wenigen Konter gelang Mats Facklam die erneute Führung (68.). Aussichtsreiche Chancen konnte sich die U21 anschließend nicht mehr erspielen.

Tore: 0:1 Maurice Springfeld (7./Eigentor), 1:1 Valmir Sulejmani (36.), 1:2 Mats Facklam (68.).