Boss des FC Bayern unterstützt Martin Kind: Rummenigge will 50+1 abschaffen

Jetzt hat Martin Kind einen prominenten Unterstützer: Karl-Heinz Rummenigge . Der mächtige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern hat sich für eine Abschaffung der 50+1-Regel stark gemacht , die in der Bundesliga Investoren-Modelle (noch) verhindert. Kind gilt bei Hannover 96 als profiliertester Gegner der 50+1-Regel, ist aktuell dabei, diese in seinem Verein abzuschaffen.

"Jeder Verein soll selbst entscheiden"

"Ich persönlich bin dafür, dass jeder Verein selbst entscheidet, ob er die Tür für fremdes Kapital aufmacht", sagte Rummenigge auf dem Football Summit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Regel sei "ein Luxus, und die Frage ist, wie lange wir das noch aufrechterhalten können". Die Bundesliga sei die letzte Topliga, in der die 50+1-Regel noch besteht. Investoren, glaubt Rummenigge, könnten den Wettbewerb in der Bundesliga steigern. Überraschend ist, dass eine derartige Aussage ausgerechnet vom Ligakrösus aus München kommt, der der finanzkräftigste Verein der Liga ist und diese fünfmal in Folge gewann. Doch: "Wir haben einen Wettbewerb, den ich nicht nur national, sondern auch global sehe." Rummenigge sprach von einem "nostalgischen, romantischen Charakter, den ich durchaus auch sympathisch finde."