Bottas holt Pole-Position in Österreich – Vettel Dritter hinter Hamilton

Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat wie im Vorjahr die Pole-Position für den Großen Preis von Österreich erobert. Der Finne lag am Samstag in der Qualifikation in Spielberg vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Dritter wurde Sebastian Vettel im Ferrari. Allerdings war die Position des Heppenheimers unter Vorbehalt, da die Rennkommissare gegen den viermaligen Weltmeister ermittelten. Er soll im zweiten Abschnitt Renault-Fahrer Carlos Sainz behindert haben.