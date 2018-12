Box-Champion Markus Beyer: Todesursache offenbar Nierenkrebs

Ruhe in Frieden, Champ! Der ehemalige Box-Weltmeister im Markus Beyer ist am Montag im Alter von 47 Jahren in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Der deutsche Box-Sport trauert - und vor allem sein ehemaliger Trainer Ulli Wegner: Der 72-Jährige machte Beyer zum Champion im Supermittelgewicht (erster Titelgewinn am 23. Oktober 1999). Wegner zur Bild: "Ich kann meine Gefühle mit Worten nicht beschreiben. Jeder weiß, dass er mein Lieblingssportler war – und das hatte vor allem eine menschliche Komponente. Markus Beyer war ein durch und durch feiner Mensch. Im Moment fühle ich mich, als hätte mir jemand in die Magengrube geschlagen."