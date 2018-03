Brasilien gelingt Revanche gegen Deutschland

Júlio César (links, Torwart, Nummer 12), *3. September 1979, 87 Länderspiele. Heute ist der Torwart 38 Jahre alt und spielt für Flamengo in Rio de Janeiro. Er weinte bitterlich, als die Schmach mit den sieben Gegentreffern für ihn endlich vorbei war. Er sagt: „Nur Gott weiß, was ich durchgemacht habe.“ Sein letztes Länderspiel bestritt er am 12. Juli 2014 gegen die Niederlande. Es war das Spiel um WM-Platz drei, er kassierte drei Dinger – 0:3. © Getty/Mendes

Marcelo (linker Verteidiger, Nummer 6), *12. Mai 1988 Länderspiele 51/5 (Stand 26. März 2018). Ist noch immer dabei und spielt nach wie vor für Real Madrid. Musste sich an Neujahr 2017 einen Scherz vom Real-Kollegen Toni Kroos gefallen lassen. Der Postete auf Twitter: „Feliz 2017“ – die 1 ersetze er mit einer Brasilien-Flagge, die 7 mit einer Deutschland-Flagge. Marcelos indirekte Anwort: „Frohes Neues Jahr! Immer Gesundheit und RESPEKT für andere.“ © dpa/Golovkin

Dante (links, Innenverteidiger, Nummer 13), *18. Oktober 1983, 14 Länderspiele, 3 Tore. Das Drama gegen Deutschland war das einzige WM-Spiel in der Karriere von Dante. Der damalige Münchner war für seinen gelb-gesperrten Kapitän Thiago Silva in die Startelf gerückt. Machte - wie seine Mitspieler - keine gute Figur. Es war sein letzter Auftritt im Trikot der Seleção, er spielt seit 2016 bei OGC Nizza in Frankreich. © Getty/Mendes

David Luiz (links, Kapitän, Innenverteidiger, Nummer 4), *22. April 1987, 56 Länderspiele, 3 Tore (Stand 26. März 2018). Nach dem Debakel gegen Deutschland entschuldigte sich der Vertreter des gesperrten Kapitäns Thiago Silva (Foto: rechts) weinend bei den Fans. Im Spiel um Platz drei gegen die Niederlande (0:3) verschuldete Luiz das 0:2. 2014 wechselte der Innenverteidiger für 49,5 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Paris Saint-Germain - der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten. 2016 ging er für etwa 43,5 Millionen Euro zurück zum FC Chelsea. Er spielt noch immer für Brasilien. © Getty/Mendez

Maicon Douglas Sisenando (rechts, rechter Verteidiger, Nummer 23), *26. Juli 1981, 76 Länderspiele, 7 Tore. Sein letztes Länderspiel absolvierte Maicon am 6. September 2014 beim 1:0 gegen Kolumbien (90 Minuten). 2017 lief er zuletzt für den brasilianischen Zweitligisten Avai FC auf, inzwischen hat er seine Karriere beendet. © Getty/McDonald

Fernandinho (rechts, defensives Mittelfeld, Nummer 5), *4. Mai 1985, 41 Länderspiele, 2 Tore (Stand 26. März 2018). Gehört noch zur brasilianischen Mannschaft und war auch am Freitag beim 3:0 gegen Russland dabei – allerdings nur auf der Bank sitzend. Er spielt für Manchester City und hat dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Nach dem 1:7 sagte er: „Wir müssen für den Rest unseres Lebens Fragen zu diesem Spiel beantworten.“ © Getty/Rose

Luiz Gustavo (links, defensives Mittelfeld, Nummer 17), *23. Juli 1987, 40 Länderspiele, 2 Tore. Hat seit dem 30. Mai 2016 kein Spiel mehr für Brasilien bestritten. Der 30-Jährige ist inzwischen bei Olympique Marseille in Frankreich untergekommen, in Deutschland stand er einst in Hoffenheim, München und Wolfsburg unter Vertrag. © Getty/Mendes

Oscar dos Santos Emboaba Júnior (vorn rechts, offensives Mittelfeld, Nummer 11). *9. September 1991, 48 Länderspiele, 12 Tore (Stand 26. März 2018). Folgte zur Spielzeit 2016/2017 dem Ruf der China-Millionen und wechselte vom FC Chelsea zu Shanghai SIPG. Er war übrigens der Mann, der 2014 den „Anschlusstreffer“ gegen Deutschland erzielte hatte, das 1:7. Letztmals gehörte er im Oktober 2016 zum Kader der Brasilianer. © Getty/Dana

Bernard (Linksaußen, Nummer 20), *8. September 1992, 15 Länderspiele, ein Tor. Gegen Deutschland stand Bernard als Neymar-Ersatz 90 tragische Minuten auf dem Platz - danach nie wieder. Seit 2013 bei Shakhtar Donezk (Ukraine), sein Vertrag läuft im Sommer aus. Inter und Tottenham sollen Interesse haben. © Getty/Cianflone

Fred (links, Mittelstürmer, Nummer 9), *3. Oktober 1983, 39 Länderspiele, 18 Tore. Wurde zum Sündenbock erklärt, weil er nicht in die Fußstapfen von Pelé, Ronaldo, Romario und Co. treten konnte. Fred wurde gnadenlos von den eigenen Fans ausgepfiffen. Nach der WM 2014 lief er nie wieder für Brasilien auf, auch das Spiel um Platz drei gegen die Niederlande blieb ihm erspart. Spielt heute für EC Cruzeiro in Brasilien, hat aber einen Kreuzbandriss. © Getty/Mendes

Hulk (links, Rechtsaußen, Nummer 7), *25. Juli 1986, 48 Länderspiele, 11 Tore. Auch ein „China-Kracher“. Spielt wie Oscar für Shanghai SIPG, dass 2016 55,8 Millionen Euro an Zenit St. Petersburg für den Mann mit dem Comic-Namen überwies. Wie so viele seiner Kollegen von 2014 trägt auch Hulk das gelbe Trikot der Brasilianer nicht mehr, im Juni 2016 kam er zu seinem letzten Kurzeinsatz (0:1 gegen Peru). © Getty/Mendes

Luiz Felipe Scolari (Trainer), *9. November 1948. Der Weltmeistertrainer von 2002 unterschrieb im November 2012 und sollte die Seleção im eigenen Land zum sechsten Titel führen. Der Trainer verzweifelte im Halbfinale am Spielfeldrand, wusste nicht, wie ihm geschah. „Gegen Deutschland gab es ein kollektives Versagen. Ich garantiere, dass so ein Ergebnis frühestens in 2000 Jahren wiederkommt“, sagte er später. Aktuell ist der Mann, der nach der WM 2014 nicht mehr Brasilien-Trainer war, ohne Job. War nach dem Debakel in Gremio (Brasilien) und Evergrande (China) tätig. © Getty/McDonald

Paulinho (Mitte, zentrales Mittelfeld, Nummer 8, in der 46. Minute eingewechselt), *25. Juli 1988, 47 Länderspiele, 12 Tore (Stand 26. März 2018). Ein Rückkehrer. 2014 aus Tottenham nach Evergrande in China gewechselt, zog es ihn im vergangenen Jahr zurück nach Europa. 40 Millionen Euro zahlte der FC Barcelona für Paulinho, der weiterhin zum Aufgebot der Brasilianer gehört. © Getty/Mendes

Ramires (rechts, zentrales Mittelfeld, Nummer 16, in der 46. Minute eingewechselt), 51 Länderspiele, 4 Tore (Stand 26. März 2018). Der ehemalige brasilianische Nationalspieler kickt in – na klar: China. JS Suning ist sein Klub. Als er das Debakel gegen Deutschland miterleben musste, wenn auch nicht über die volle Spielzeit, stand er noch beim FC Chelsea in Lohn und Brot. Unmittelbar nach der WM 2014 war er nur noch bei zwei Freundschaftsspielen dabei. © Getty/Mendes