Schwalbe im Training: Brasilien-Star Neymar reagiert auf Kritik mit Spott

Er hat es nur drei Tage ausgehalten! Nur drei Tage lang hat sich Neymar weder fallen lassen noch am Boden gewälzt - am Donnerstagabend war es dagegen wieder so weit. Der Superstar von Paris St.-Germain machte seine Kritiker im Abschlusstraining der Brasilaner vor dem WM-Viertelfinale gegen Belgien lächerlich. Gemütlich wälzte er sich auf dem Trainingsplatz und hielt die Hände vor sein Gesicht, während die Mitspieler im Hintergrund lachten. Eine Schwalbe zum Spaß.